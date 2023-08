“Me han dicho que va a ser algo especial. No será solo una lucha normal. Al parecer, van a agregar alguna estipulación que no hemos visto en un tiempo, y eso significa que no será Hell in a Cell. Así que me pregunto qué tipo de estipulación estarán preparando para la tercera lucha entre estos dos. [Risas] Espero que no sea un ring de fuego“. Este fue el primer informe sobre que Cody Rhodes versus Brock Lesnar en SummerSlam 2023 tendría estipulación.

«Lesnar vs. Rhodes III será uno de los eventos principales de SummerSlam. Ha habido mucha conversación sobre agregar una estipulación y una de las ideas es una lucha bull rope. Eso no es oficial y hay varias otras ideas para esa lucha en consideración, y no se ha tomado una decisión final […]». Y este fue el segundo, concretando que los dos luchadores están amarrados por una cuerda usada para toros. Finalmente, no hubo niguna estipulación.

► La caída de Roman Reigns

Ahora, ¿por qué no fue así? Según nos informan desde Fightful, porque en realidad nunca estuvo planeado.

«Este verano, circularon rumores de que la tercera pelea entre Lesnar y Rhodes tendría una estipulación añadida. Sin embargo, según lo que Fightful Select ha averiguado, en contraposición a esos rumores, nunca se propuso ni se consideró seriamente agregar una estipulación.

«Hace meses, surgieron rumores de que se había planteado y rechazado la idea de una lucha con cadena entre Cody Rhodes y Brock Lesnar. Fuentes cercanas a ambos lados confirmaron que la idea de una estipulación nunca estuvo contemplada para el combate. Se nos informó que la cuestión clave fue ‘¿necesita este combate una estipulación?’, y se llegó al acuerdo de que no era necesario, y no se volvió a tratar el tema. Preguntamos específicamente si se había considerado o mencionado una lucha con cadena, como se rumoreaba, pero se nos aseguró que eso no sucedió».