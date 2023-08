SummerSlam 2023: Cody Rhodes resistió todo y derrotó a Brock Lesnar

El momento decisivo llegó entre Brock Lesnar y Cody Rhodes, pues después de dos enfrentamientos, el marcador llegó empatado con una victoria para cada bando.

The Beast y The American Nightmare iniciaron su rivalidad después de que el primero traicionara al segundo cuando se suponía que debían enfrentar juntos a The Bloodline. Desde ese momento, el odio entre ambos no ha parado de crecer.

Por tal motivo, ambos pactaron enfrentarse en una guerra, en la cual cada uno ha conseguido una victoria, y acordaron que el combate en SummerSlam 2023 sería el último entre ellos.

Así fue como ambos luchadores chocaron en el ring, dando todo desde el primer momento. Pese a que Cody se lanzó a punta de golpes, pronto fue lanzado con un suplex de Lesnar, pero pronto contestó a punta de patadas.

Lesnar detuvo el ataque de su rival y se lanzó a punta de golpes para detenerlo. Cody sacó todo lo que tenía dentro de sí para atacar a Brock Lesnar; sin embargo, éste reaccionaba en todo momento y lanzó por todos lados a Rhodes.

Brock Lesnar just out there doing shit because this move don’t even got a damn name 😂😭 #SummerSlam pic.twitter.com/7h5vpgcDVL

— Public Enemies (@TheEnemiesPE3) August 6, 2023