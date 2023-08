John Wayne Murdoch hará su regreso a ETU Wrestling

La empresa de lucha libre independiente Expect The Unexpected Wrestling (ETU Wrestling), ha anunciado que «The Duke» John Wayne Murdoch hará su regreso a ETU por primera vez en casi dos años.

Murdoch subirá a un ring de ETU por primera vez desde su evento de debut el 3 de septiembre de 2021, donde compitió contra Alex Shelley por el Campeonato Mundial de Lucha Libre Independiente de IWTV. Su combate para “Nostalgia, ULTRA” de ETU aún no se ha anunciado.

🚨TALENT ANNOUNCEMENT🚨 After almost 2 yrs @TheDukeJWM finally finds his way back to ETU!!! “…down we go the rabbit hole” 🔶Nostalgia, ULTRA🔶

Sept. 23 / 3pm / Newark, NJ

❤️‍🔥LIVE from the Heart Ballroom❤️‍🔥

🎟️: https://t.co/zbysng92s4 pic.twitter.com/wDfL2mJgOP — ETU Wrestling (@ETUwrestling) August 10, 2023

Es mejor conocido por su tiempo en IWA Mid-South (IWA) e ICW No Holds Barred, donde es un ex campeón estadounidense de combate a muerte de ICW No Holds Barred, y Game Changer Wrestling donde es ex dos veces campeón en parejas de GCW junto a Reed Bentley y Alex Colon, y ex campeón ultraviolento de GCW. También ganó el premio IWTV Independent Wrestler of the Year 2020.

Murdoch ha luchado la mayor parte de su carrera en combates intensos , manteniendo el personaje de un luchador extremo. Compitió en el CZW Tournament of Death 18 de Combat Zone Wrestling , donde fue derrotado por Jimmy Lloyd en un Shattered Dreams Panes Of Glass Death Match el 22 de junio de 2019.

Ganó el Campeonato de peso completo de IWA Mid-South por primera vez en el 19th Anniversary Show de la promoción del 9 de octubre de 2015, al derrotar a Shane Mercer. En IWA Mid-South A Labor Of Love el 31 de agosto de 2018, Murdoch se quedó corto ante Aaron Williams y Michael Elgin en un combate a tres bandas por el Campeonato de peso completo de IWA Mid-South