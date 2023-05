John Wayne Murdoch ha sido nombrado como el participante final del Torneo Scenic City Invitational de este año. Murdoch es mejor conocido por su tiempo en IWA Mid-South (IWA) e ICW No Holds Barred, donde es un ex campeón American Deathmatch, también ha luchado para Game Changer Wrestling

*Entrant Announcement*

Entering his 1st SCI Tournament on July 14 and 15 at @TWE_Chattanooga is one of the toughest and craziest competitors in professional wrestling.

We welcome "The Duke of Hardcore" @TheDukeJWM

— SCI Tournament is 7/14 & 7/15 at TWE Arena! (@SCITournament) May 10, 2023