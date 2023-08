Drew McIntyre sueña con tener una lucha con Bret Hart entre todos los integrantes del Salón de la Fama de WWE. Y explica la popularidad del Hitman en Europa. Todo ello en una reciente entrevista con Under the Ring, la misma en la que recordaba sus tiempos en 3MB, en la que elogiaba el trabajo de Imperium, o en la que reafirmó que tenía razón sobre llevar a la compañía al Reino Unido, y animó a los fans de Estados Unidos a estar a la altura de los británicos.

On This Day in Wrestling History – Bret Hart defeated The Undertaker to become WWF Champion 26 years ago today at Summerslam (8/3/97) pic.twitter.com/4jUMzevGBM — Wrestling from 80s/90s (@Wrestling80s90s) August 3, 2023

► El sueño de Drew McIntyre

«Probablemente me quedaría con Bret Hart. Fue mi favorito cuando crecía. Tenía un estilo creíble, y podríamos haber hecho cosas geniales en el ring.»

«No estoy del todo seguro. Salía con una chamarra de cuero y gafas de sol y parecía una estrella de rock, supongo. Pero también ese estilo, si alguna vez has visto lucha en el Reino Unido o Europa, era un estilo muy basado en el grappling y aún estaba en existencia en el momento en que Bret estaba despegando. Para mí, no me di cuenta o no aprecié a Bret tanto como lo hago ahora hasta que comencé a luchar. Pensaba ‘Oh, me gusta ver a Bret Hart’.

«Pero cuando empecé a luchar y a comprender cómo estructuraba sus combates y la psicología que empleaba, pude expresar un poco mejor por qué era su fan. Ya sabes, teníamos a Hulk Hogan y Ultimate Warrior en ese momento, esos tipos carismáticos más grandes que la vida, y Bret, con su estilo en el ring, era tan creíble y contaba historias tan cautivadoras«.

Lamentablemente para The Scottish Warrior, Bret Hart tuvo 11 luchas en 2010, en lo que fueron un retorno eventual diez años después de su retiro como luchador profesional, y aquellas fueron las últimas. Y si lo hiciera habría toda una fila de Superstars esperando enfrentarlo.

NEW IC CHAMPION! After a well-remembered battle, Bret Hart clamps on the Sharpshooter to claim his first taste of WWF singles gold. pic.twitter.com/v2rfo75aSF — OVP – Retro Wrestling Podcast (@ovppodcast) August 9, 2023