Sheamus, la última lucha del contrato de Edge

«Creo que la idea era que Edge pensó que tal vez SummerSlam se llevaría a cabo en Toronto y tenía la esperanza de eso, y entonces ese sería el lugar donde se retiraría. Porque él quiere retirarse en Toronto, y este es el año del que estaba hablando para retirarse de verdad, en su segunda jubilación. Este es el último show en Toronto por un tiempo, quiero decir, habrá otro en el futuro. Así que no sé si esto es el retiro, no lo están presentando como tal, pero su entrenador dijo que probablemente sea su última lucha«. Esto conocíamos recientemente sobre la lucha que Edge va a tener mañana con Sheamus en SmackDown.

► La última lucha del contrato de Edge

No se sabe si será con la que dirá adiós definitivamente a las cuerdas o solo la celebración de su 25 aniversario, la verdad es que ni siquiera The Rated-R Superstar lo tiene claro. No obstante, lo que sí confirma a ET Canada es que es la última lucha de su contrato con WWE.

«Esto es lo que puedo decir honestamente, y sé que no es la respuesta que todos quieren. Realmente no lo sé. De verdad, con un 100% de honestidad, puedo decir que no lo sé. Es extraño para mí, pero es la verdad. Realmente no lo sé. He reflexionado un poco al respecto, pero no mucho. Este es el último combate en mi contrato actual. No sé. Honestamente, no lo sé. Probablemente no lo sabré hasta que llegue al vestuario esa noche y pueda relajarme, dejar que toda la ansiedad y tensión que antes no solía tener antes de actuar, y que ahora tengo, se disipen. Eso es extraño para mí y hace que sea mucho más difícil hacer esto. Cumpliré 50 años en octubre. Ya no es tan fácil. Lo que solía dar por sentado, ahora tiene un proceso y consecuencias. Hay mucho en juego. Es el trabajo de mis sueños, pero se está volviendo realmente difícil«.