¿Edge se retirará este viernes en WWE SmackDown?

Viernes 18 de agosto de 2023. Scotiabank Arena, Toronto, Ontario, Canadá. WWE SmackDown. Una lucha contra Sheamus. Apunten esta información porque quizá quede para la historia de la lucha libre. Puede ser el día en que Edge se retire. Otra vez, porque recordemos que lo hizo en 2011. Así que no vamos a decir definitivamente. Pero lo cierto es que en el programa de la marca azul de la semana pasada acordó con The Celtic Warrior un combate para colgar las botas en su 25 aniversario en su provincia y país natal.

► El retiro de Edge

Auqnue para quienes tienen la esperanza de que realmente The Rated-R Superstar no diga hasta más vernos durante al menos un buen tiempo dentro de unos días la información que nos proporciona nuestro amigo Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio indica que podría no ser definitivo, una vez más.

«Creo que la idea era que Edge pensó que tal vez SummerSlam se llevaría a cabo en Toronto y tenía la esperanza de eso, y entonces ese sería el lugar donde se retiraría. Porque él quiere retirarse en Toronto, y este es el año del que estaba hablando para retirarse de verdad, en su segunda jubilación«.

«Este es el último show en Toronto por un tiempo, quiero decir, habrá otro en el futuro. Así que no sé si esto es el retiro, no lo están presentando como tal, pero su entrenador dijo que probablemente sea su última lucha«.

Y si finalmente lo hace, ¿quién puede culparlo? En todo caso, lamentarnos. Pero al mismo tiempo nos quedamos contentos con haber disfrutado de él durante este tiempo desde su retorno en 2020 y también ilusionados con la posibilidad de que algún día vuelva. Lo suyo sería retirarse sí, en su ciudad, provincia, país natal, pero, ¿por qué no en un Premium Live Event?