Asuka, críptica: «Yo soy WWE. Me gustaría sufrir»

Asuka estaba viviendo una nueva época de éxito como Superstar durante su reinado como Campeona WWE pero este terminó siendo breve; perdió el título ante Bianca Belair, quien segundos después lo hizo ante IYO SKY, en SummerSlam. En el SmackDown posterior, tuvo un mano a mano con Charlotte Flair, pero ambas fueron atacadas por Damage CTRL. ¿Qué va a pasar ahora con esta historia? En espera de ver qué sucede esta noche en la marca azul, de camino a Payback, es una incógnita.

De la misma manera, antes del programa, The Empress of Tomorrow publicó un mensaje críptico en redes sociales:

L'État, c'est moi.

I am the state.

I am the WWE.

I have betrayed all who believe in me. I have lent out my fashion belt.

I don't have my fashion items because they are not returned.

Yes, I have sinned.

That’s what troubles me: I should like to suffer more for the expiation of… pic.twitter.com/zGjfGOgfp1

— ASUKA / 明日華 (@WWEAsuka) August 18, 2023