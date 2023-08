Asuka: «En Japón me odian; crearon Stardom por mí»

Antes de comenzar su carrera como Superestrella WWE en 2015, Asuka, bajo el nombre de Kana, se hizo un nombre a nivel mundial en la lucha libre profesional en su país natal, Japón, trabajando para compañías como Pro Wrestling WAVE, Japanese Women Pro-Wrestling Project, u OSAKA Women’s Pro-Wrestling. Quizá un día vuelva pero en realidad The Empress of Tomorrow no guarda el mejor de los recuerdos de aquellos tiempos, como estuvo mostrando en una reciente serie de tuits.

don't think a wrestling match has convinced me that the 2 wrestlers in the ring legit hate each other more than that kana (now asuka in wwe) vs kyoko kimura match from WAVE in 2008

this headbutt followed by increasing amount of visible blood will never not make me grit my teeth pic.twitter.com/mYSr0BG7M0

