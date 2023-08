Dustin Rhodes acusa a Hulk Hogan y se arrepiente

Hulk Hogan contra Dustin Rhodes en WrestleMania IX nunca sucedió. En 2018, Bruce Prichard lo recordaba: «[…] Teníamos a Hogan en el teléfono con altavoz y Vince me pidió que le pasara la idea a Hulk, pero vi que Hogan quería que Vince se lo dijera. Él quería escuchar al jefe, no le importaba lo que Bruce y Pat Patterson le dijeran. Entonces Vince le contó la versión abreviada, sin la emoción con la que expuse mi idea, quitando la parte de las promos de Dusty, y la reacción de Hogan fue ‘¿Te refieres a ese niño flaco con los brazos de crema que luchó en TBS el sábado pasado?’. Vince no dijo más. Hogan no estaba interesado y eso significaba que no nos entendíamos […]».

► Dustin Rhodes acusa a Hulk Hogan

Cinco años después es el mismo Rhodes quien se acuerda de ella ocasión en una reciente publicación en X que posteriormente eliminó. Confirma las palabras de Prichard acusando a Hogan de rechazar enfrentarlo por su físico. Como curiosidad, ambos luchadores solo compartieron el cuadrilátero en una ocasión, durante el episodio de WCW Thunder del 21 de marzo de 2000, donde The Hulkster salió victorioso. Ni en manos a mano ni en otro tipo de combate volvieron a chocar.

«Para ser sincero, aunque sin duda fue una superestrella enorme en el negocio y contribuyó al avance del entretenimiento deportivo, me importa poco Hogan. No quiso trabajar conmigo en un WrestleMania propuesto porque dijo que tenía brazos delgados como látigos. Eso todavía no me sienta bien, pero él fue una gran estrella en el negocio. Creo que fue en WrestleMania 9.»

Quizá tantos años después sería el momento de olvidar el rencor pero al mismo tiempo podemos entender la molestia de Rhodes imaginando cuán grande hubiera sido para él haber luchado con uno de los más grandes de todos los tiempos en el evento más importante de todos. Ya tienen una carrera extraordinaria, pero si hubiera enfrentado a Hulk Hogan en WrestleMania…