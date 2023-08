Baron Corbin: «Solo quiero un título mundial en WWE»

“Así que John Cena acaba de empatar a mi papá. Así que ahora tengo que vencer a Cena y a mi papá. Pero no, definitivamente estoy persiguiendo los 17 títulos. Y creo que si, o cuando rompa el récord, será como si una mujer lo hiciera en una industria dominada por hombres. Y espero que eso aliente a las mujeres en todas las industrias a que podamos hacerlo todo. Sí.». Charlotte Flair avisaba recientemente de que quiere romper el récord de su padre, Ric Flair, y John Cena, como Campeona Mundial en WWE.

► Baron Corbin, solo un título

Y mientras The Queen busca el número diecisiete, Baron Corbin aún no ha sumado el primero. El luchador únicamente ganó un cinturón durante sus hasta ahora once años en la compañía; fue Campeón de Estados Unidos durante 70 días en 2017. Esto lo podemos tomar como un fracaso pues el objetivo, o uno de ellos, de cualquier Superstar es conseguir el premio máximo. Sin embargo, también como un éxito, pues The Lone Wolf ha sabido brillar durante todos estos años sin necesidad de campeonatos.

No obstante, en realidad, Corbin sí quiere ser monarca mundial, como expresa –«solo quiero uno», dice- en una reciente publicación en X en la que contesta justamente a la entrevista de su compañera:

I’d like just 1 — Corbin (@BaronCorbinWWE) August 17, 2023

Ahora, ¿cuándo podría ocurri esto? No parece probable en un futuro cercano. Ya no solo porque tanto Roman Reigns como Seth Rollins parecen invencibles, en diferentes niveles, sino porque además Baron Corbin está trabajando en NXT, donde espera quedarse unos meses más, como él mismo señalaba recientemente:

«Aún estoy en los tres programas. Pero estoy luchando por quedarme un poco más en NXT porque realmente quiero darle a nuestro público un buen descanso de mí, ¿sabes? Darles unos meses sin que los vuelva locos. Así que personalmente me gustaría quedarme en NXT por un par de meses más y afinar los detalles de lo que estoy tratando de ofrecer a la gente.

«NXT es genial, pero también disfruto trabajando con los luchadores de allí. Tienen hambre, mucha energía y emoción, aman esto. Eleva tu pasión… Así que es un lugar divertido para estar. Podrían llamarme para SmackDown esta noche. No sé lo que va a pasar, pero me encanta estar allí abajo».