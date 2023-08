Colby Covington no se ve compitiendo en el Madison Square Garden en UFC 295 en noviembre. Ha pasado más de un año y medio desde que “Chaos” pisó el interior del octágono. En marzo de 2022, Covington derrotó a su ex mejor amigo convertido en amargo rival Jorge Masvidal en UFC 272 por decisión unánime y rara vez se lo ha visto desde entonces.

El ex campeón interino de peso welter resurgió a la vista del público en marzo pasado como el peleador suplente de Leon Edwards contra Kamaru Usman 3 en UFC 286 . La voluntad de Covington de asumir el papel aparentemente lo convirtió en el próximo retador garantizado al título, según el presidente de UFC, Dana White . El jefe ha indicado en varias ocasiones que Covington es el próximo para el campeón Edwards, solo es cuestión de cuándo.

La promoción regresa al mundialmente famoso estadio Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York en noviembre para el UFC 295, un lugar donde Covington peleó directamente antes de vencer a Masvidal cuando desafió al entonces campeón Usman en su revancha.

Al comentar sobre la posible pelea entre Edwards y Covington en los últimos meses, tanto Covington como White han hablado con esperanza sobre el enfrentamiento en UFC 295. Sin embargo, Covington cree que su pelea con el antiguo compañero de cuarto y actual cabeza de cartel de UFC 295 Jon Jones puede estarle costando.

“Un pajarito me dijo, Michael [Bisping], que él (Jones) fue detrás del escenario con los trajes y los perros grandes de la UFC y dijo, oye, se niega a compartir un cartel conmigo. Entonces, le van a dar lo que quiere. No quieren arruinar su show en Nueva York y todavía esperan que él aparezca. Pero necesitan un plan de respaldo. Él no es confiable. Soy el mejor hombre de compañía.

“¿Jon Jones va a estar dispuesto a compartir un cartel con su ex compañero de cuarto de la universidad que conoce todos sus secretos sucios, todos los esqueletos sucios en su armario? Apuesto a que se va al UFC en este momento y les dice: ‘Yo, no voy a compartir una tarjeta con Colby. Me negaré a luchar aquí.

“Entonces, la única forma en que veo que sucederá esa pelea es que sabemos que Jon es impredecible, sabemos que podría olfatear a algunas chicas blancas, como Joe Biden”, concluyó. No se puede confiar en él. Es posible que lo saquen de la cartelera, y es posible que tengamos que salvar el día y ser el evento principal”.

El actual campeón de peso pesado de UFC, Jones, está listo para hacer su primera defensa del título de su segunda correa divisional de su carrera contra Stipe Miocic . Será solo la segunda pelea de Jones en los últimos tres años desde que regresó de una pausa que lo vio dejar atrás su división de peso semipesado y su título para enfrentar desafíos más grandes.

Covington y Jones compartieron habitación durante su tiempo en Iowa Central Community College en 2007. A lo largo de su carrera profesional de MMA, Jones ha sido su peor enemigo, metiéndose en problemas fuera de la jaula con problemas de sustancias legales y prohibidas que resultaron en varios contratiempos. El contendiente de peso welter alega que los demonios de Jones estaban presentes desde sus días de lucha libre universitaria.

“Todo salió mal cuando comenzó a tomar esteroides para aumentar su volumen. Entonces, sus cambios de humor y todas las cosas que estaba poniendo en su cuerpo estaban afectando sus emociones, y tenía cambios de humor. Literalmente sería bipolar. Un día estaría completamente bien y seríamos los mejores amigos; al día siguiente simplemente decía: ‘¡Oh, Colby! Tus zapatos están mal en mal estado. ¿Por qué no los pusiste perfectamente en la esquina? Estoy como, ‘Hermano, son solo mis zapatos. ¿Cual es el problema? Hemos estado más unidos que eso y más cerca que eso durante suficiente tiempo.

Ni siquiera eso, Mike. Mira el pedazo de mierda que es. Su último delito fue golpear a su esposa, dejó a su esposa hecha un desastre en ese hotel y fue a la cárcel. Este tipo es un basura. Golpear un Bentley con dos prostitutas en la parte de atrás. Golpear a una mujer embarazada en una señal de alto y luego huir de la escena con drogas. Son innumerables cosa tras cosa, pruebas de esteroides fallidas. La verdad es la verdad. No tengo esqueletos en mi armario y quiero que el mundo lo vea. No quiero que lo pinten con una buena luz porque no es un hombre temeroso de Dios. Es un espíritu maligno”.