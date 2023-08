Ian Garry critica a Neil Magny por comentarios controvertidos

Las tensiones han aumentado entre los pesos welter de UFC 292 después de que Ian Machado Garry verificó a Neil Magny sobre los comentarios que podrían haber sido tomados como una admisión de abuso infantil.

El enfrentamiento entre los 15 mejores peleadores clasificados en la promoción se lleva a cabo en la cartelera principal del evento de pago por evento el 19 de agosto en el TD Garden. A juzgar por sus interacciones en la conferencia de prensa previa a la pelea del jueves, las emociones podrían ser un factor importante el sábado por la noche.

Durante su conferencia de prensa previa a la pelea, Magny (28-10 MMA, 21-9 UFC) les dijo a los periodistas que planea emitir un “papazo en el trasero” como un padre a Garry (12-0 MMA, 5-0 UFC) . Los comentarios golpearon a Garry como si Magny admitiera haber puesto sus manos sobre sus hijos.

“Creo que a Neil le dieron un maldito micrófono ayer, y debería sentarse aquí en este escenario y no decir nada. Puso su maldito pie en la tierra. Si habla hoy, está cavando un hoyo.

“Nadie puede hacerle una pregunta a Neil Magny hoy. Debe sentarse allí y reflexionar sobre la mierda que dijo, porque lo que dijo fue jodidamente ridículo. … Estamos abordando un problema muy, muy grande aquí, amigo. Debería sentarse allí y sentarse, callarse y reflexionar sobre lo que dijo”.

Mientras los reporteros presentes intentaban pedirle una respuesta a Magny, Garry intervino cuando su oponente tomó el micrófono y comenzó a hablar.

“No, no, no, Neil no está respondiendo una pregunta”, dijo Garry. “Se va a sentar allí, y va a estar jodidamente callado. No existe el puto derecho de ponerle la mano encima a un niño, jamás: disciplina, nada. Debe sentarse allí y estar en silencio”.