Charlotte Flair quiere romper el récord de su padre

En este momento, Charlotte Flair es 14 veces campeona, por lo que necesita tres reinados más para superar a su padre, Ric Flair. Evidentemente, muchos cuestionan el hecho de que ha tenido muchas oportunidades gracias a su padre, pero lo cierto es que el talento que ha mostrado en el ring, y su capacidad de trabajar como ruda (especialmente) la han catapultado hasta donde está en este momento, a tal punto que Kurt Angle la considera como «la mejor de todos los tiempos».

► Charlotte Flair y sus 14 títulos amenazan el récord de su padre

Cuando John Cena empató el récord de Ric Flair de 16 reinados de títulos mundiales en 2017, muchos creyeron que John Cena sería quien terminaría rompiendo el récord al tener 17 reinados de títulos mundiales reconocidos por WWE. Sin embargo, el hoy actor solo ha realizado apariciones esporádicas en la compañía, y es bastante probable que no vuelva a contender por un título en el futuro, pese a que todavía no se retira. Evidentemente, sí hay otra persona que amenaza seriamente el legado de The Nature Boy, y es su propia hija Charlotte, quien parece decidida a conseguirlo.

Durante una entrevista reciente con New York Live, Charlotte Flair dejó en claro su intención de superar el récord de 16 campeonatos mundiales de su padre Ric Flair.

“Así que John Cena acaba de empatar a mi papá. Así que ahora tengo que vencer a Cena y a mi papá. Pero no, definitivamente estoy persiguiendo los 17 títulos. Y creo que si, o cuando rompa el récord, será como si una mujer lo hiciera en una industria dominada por hombres. Y espero que eso aliente a las mujeres en todas las industrias a que podamos hacerlo todo. Sí.»

Solo el tiempo dirá si Charlotte Flair podrá superar a su padre. Con 37 años de edad, todavía tiene una carrera por delante para lograr el cometido, teniendo en cuenta que hasta SummerSlam estuvo compartiendo el plano estelar y contendiendo por el Campeonato Femenil WWE, y en consecuencia, sigue siendo la más opcionada para superar el récord de The Nature Boy.