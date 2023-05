John Cena y Ric Flair comparten el récord de haber ganado 16 títulos mundiales durante sus trayectorias en WWE. Charlotte Flair ha ganado 14 hasta ahora. Ella es la mejor posicionada en la actualidad para romper el logro de los dos luchadores, incluso por encima de Randy Orton, que ha conseguido la misma cantidad que ella, en especial cuando existen tantas dudas en relación a que La Víbora vaya a continuar con su carrera en los encordados dados sus problemas de salud. Aunque en estos momentos The Queen también está apartada de la acción luchística.

> John Cena estará con Charlotte Flair

No sabemos si la guerrera va a superar The Champ y a The Man pero si finalmente lo hace John Cena estará ahí con ella, según le dijo a su padre, como da a conocer en una reciente entrevista con Josh Horowitz de MTV News como parte de 92NY Recanati-Kaplan Talks.

“Me gusta el legado que Charlotte está creando para sí misma. Sé que Ric Flair tenía algo preparado por si ella gana un decimoséptimo campeonato; deberíamos estar allí para estrecharle la mano. Pude ver a Ric recientemente y decirle eso; si eso sucede, los dos estaremos allí porque creo que eso es tremendo. Porque conozco y amo a Ric, y admiro lo que ha hecho Charlotte. Esa es mi conexión con ese momento”.

¿Crees que Charlotte Flair romperá el récord de John Cena y Ric Flair?