Baron Corbin, luchando por quedarse en WWE NXT

«Con suerte, estaré allí por uno o dos meses más y superaré todo esto porque hay mucho revuelo en internet al respecto. La gente se está divirtiendo con ello. En The Great American Bash, en Austin, me aplaudieron, lo cual es increíble y sorprendente. Así que es una experiencia maravillosa y una gran oportunidad para convertirme en quien quiero ser y finalizar mi carrera de esa manera«. Esto comentaba Baron Corbin sobre su estancia actual en NXT así como el apoyo de los fans en The Great American Bash.

► Baron Corbin quiere seguir en NXT

En una nueva entrevista, con Joey Karni para The Angle Podcast, The Lone Wolfe decía estar luchando para permanecer en la marca amarilla de WWE. Entendemos por sus declaraciones que en la compañía lo quieren de vuelta en el main roster, aunque también señala que sigue perteneciendo a Raw y SmackDown, por lo que no podemos confirmarlo. Lo único que sí está claro es que él desea seguir trabajando en el programa de los martes tanto por sí mismo como por los fanáticos.

«Aún estoy en los tres programas. Pero estoy luchando por quedarme un poco más en NXT porque realmente quiero darle a nuestro público un buen descanso de mí, ¿sabes? Darles unos meses sin que los vuelva locos. Así que personalmente me gustaría quedarme en NXT por un par de meses más y afinar los detalles de lo que estoy tratando de ofrecer a la gente.

«NXT es genial, pero también disfruto trabajando con los luchadores de allí. Tienen hambre, mucha energía y emoción, aman esto. Eleva tu pasión… Así que es un lugar divertido para estar. Podrían llamarme para SmackDown esta noche. No sé lo que va a pasar, pero me encanta estar allí abajo».