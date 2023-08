Ace Steel, considerado un riesgo para AEW

«En lo que respecta a la situación de Christopher Daniels, tal como especulamos ayer, es indudablemente una situación en la que, dado que a Ace Steel no se le permite estar en Collision, Punk ha sido firme en su posición y no desea que Daniels esté presente. «La idea detrás de esto es que, durante la pelea que ocurrió entre bastidores, Daniels estaba del lado de The Elite. Es obvio que Punk preferiría tener a Steel detrás del escenario supervisando sus combates, pero eso no parece que vaya a suceder en el corto plazo […]». Recientemente, publicamos esta informacion en SUPERLUCHAS. Hoy le damos continuación -gracias a nuestros compañeros de Fighful– trayendo novedades sobre Ace Steel.

► Ace Steel, un riesgo

«Ace Steel fue reintegrado a la compañía antes de AEW Collision y está en la nómina, pero no estará presente en los eventos en persona y no lo ha estado. Fuentes confirmaron en mayo a Fightful que debido a la situación con Brawl Out, se le informó que se le consideraba un ‘riesgo de seguro’ y no se le permitiría asistir a los shows.

«Después de varios meses fuera del circuito, hemos sabido que Steel se reunió con Tony Khan en los últimos meses y hablaron sobre lucha libre. Finalmente se decidió que podría regresar a AEW en cierta capacidad sin tener que viajar, y también se le permitiría buscar trabajo fuera de All Elite Wrestling. Se menciona que su contrato vence en el otoño de 2024.

También se señala que Ace Steel «supuestamente asesora en muchas cuestiones, tiene conversaciones periódicas con Tony Khan y hace sugerencias específicas para CM Punk». Además, habría recibido salarios retroactivos por el tiempo que estuvo fuera. Parece que en cuanto a esta situación sí ha habido un consenso para que AEW y CM Punk estén satisfechos. Pero todavía quedan muchas cosas que solucionar, de acuerdo a los informes que hemos estado publicando recientemente sobre el Best in the World.