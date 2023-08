Hijo del Vikingo queda fuera de GCW Homecoming

La carrera por conseguir el galardón a Mejor Luchador del 2023 de los Premios Superluchas tiene importante candidato en Hijo del Vikingo. Pero su estilo de vez en cuando le juega una mala pasada, y este próximo fin de semana, el Megacampeón AAA no podrá competir bajo los focos de GCW.

Vía redes sociales, la promotora regentada por Brett Lauderdale ha anunciado que Vikingo sufre una lesión sin determinar que lo mantiene inactivo. Así, Tony Deppen, quien había sido anunciado como rival del mexicano para Homecoming, ahora se las verá con Alex Zayne.

Casualidad o no, minutos después de retener el Megacampeonato AAA en la reciente Triplemanía XXXI: CDMX, pudo verse cómo Vikingo tuvo que salir en camilla de la Arena Ciudad de México, pero parece que sólo fue una manera de vender la dureza de su defensa.

Homecoming, evento de dos jornadas, 19 y 20 de agosto, tendrá lugar desde el Showboat Hotel de Atlantic City (New Jersey, EEUU), con este cartel completo.

[19 de agosto]

[20 de agosto]

*Homecoming Weekend Update*



The Showboat & Island Waterpark are teaming up to offer an Exclusive Discount to fans attending GCW Homecoming this weekend in AC!



Use Code: *GCWH* when registering at the Waterpark Ticket Counter for nearly 50% off weekend admission pricing! pic.twitter.com/ua4u2iw8IH