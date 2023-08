Alex Shelley expone el Campeonato Mundial Impact ante Hiroshi Tanahashi en Multiverse United 2: For Whom The Bell Tolls y durante una reciente entrevista con Sportskeeda Wrestling expresó sus últimas palabras antes del evento, en el que tendrá una de sus luchas más grandes.

BREAKING: The match is OFFICIAL! @fakekinkade will defend the IMPACT World Championship against @tanahashi1_100 at #MultiverseUnited2 on August 20 at the 2300 Arena in Philadelphia, PA. @njpwglobal Get tickets HERE: https://t.co/QqMDilHgin pic.twitter.com/V6sQHEyu6c — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) July 28, 2023

► Alex Shelley antes de Multiverse United

«Creo que es un gran combate porque él significa mucho para mí. Sin querer sonar raro o cursi, como mencionaste. Él resucitó New Japan Pro-Wrestling. Estuve allí, vi cómo sucedió en 2009 cuando venció a Mutoh. Ese fue nuestro debut en New Japan. Vuelvo unos años después cuando él estaba reconstruyendo la compañía, cuando hizo una estrella de Okada, cuando su rivalidad con Shinsuke estaba en su punto más alto, y estaban liderando la liga. Cuando Shibata regresó, todas esas cosas. Ya lo dije antes, pero vi cómo actuaba en el ring, pero también fuera de él. Era un campeón en todos los sentidos de la palabra. No tengo suficiente tiempo para enumerar todas las cosas que lo vi hacer, pero se preocupaba por todos en esa compañía en cierta medida. Estuve en el esquinero, hice equipo con Tana-san tantas veces que pude ver la grandeza frente a mí, y él lideró con el ejemplo. No solo su lucha, aunque su lucha, sí, aprendí mucho solo viéndolo y haciendo equipo con él. Nunca lo toqué. Al menos no en New Japan. Lo enfrenté en TNA en 2008. Pero vi lo que hizo fuera del ring que lo convirtió en un campeón, como lo que tuvo que hacer para mantener ese lugar también».

«En realidad, es alguien en quien he pensado mucho más en los últimos tres o cuatro meses. Cuando supe que tenía mi lucha por el campeonato en camino, pensé: ‘Bueno, si gano esto, ¿qué hace un campeón? ¿Cómo será diferente?’. Él fue la primera persona que me vino a la mente. Luego, después de ganarlo, me encontré pensando muchas veces, ‘¿Qué haría Tana en esta situación?’. Porque él es seguro que será miembro del Salón de la Fama, y creo que es alguien que cambió absolutamente la lucha libre profesional. Definitivamente lo cambió para mí a nivel personal también. Así que sí, es un combate soñado en cierto sentido, como, ‘Vale, tienes a dos tipos que en cierto modo representan las identidades de sus compañías’. Pero para mí personalmente, es como, ¿con qué frecuencia tienes la oportunidad de luchar contra alguien que fue un mentor para ti? ¿Con qué frecuencia tienes la oportunidad de luchar contra alguien que volvió a inventar la lucha libre japonesa? Estoy en el ring con alguien que, diré esto, es activamente mejor que yo. Ha estado en esta situación más que yo. ¿Qué puedo aprender de esto? Lo espero de una manera así, estoy entrando y soy el menos favorecido. Lo fui contra Aldis, lo fui contra Maclin, también lo soy aquí. Podría vencerme fácilmente, podría llevarse este cinturón de regreso a New Japan. IMPACT y New Japan tienen un acuerdo de trabajo conjunto. Esto no es imposible. Así que es simplemente un combate sublime. No hay otra forma de ponerlo».

«Al menos significa que probablemente he ganado el respeto de Tanahashi. Lo que creo que es probablemente la victoria más importante aquí. Mantener el cinturón es muy, muy importante. Pero asegurarme de que Tana entre al ring conmigo y solo piense: ‘Está realmente genial. Es un campeón’. Eso para mí es tan importante como un campeonato».

LIVE THIS SUNDAY at 5pm ET on @FiteTV, @IMPACTWRESTLING, and @njpwglobal unite for #MultiverseUnited 2! Witness @AlexShelley313 defend the IMPACT World Title against @tanahashi1_100 and more at the 2300 Arena in Philadelphia! Be there LIVE: https://t.co/QqMDilHgin pic.twitter.com/e5bncLJhoX — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) August 19, 2023

► Cartel de Multiverse United 2

Campeonato Mundial Impact

Alex Shelley (c) vs. Hiroshi Tanahashi

Scramble Match

Chris Sabin vs. Frankie Kazarian vs. BUSHI vs. Rich Swann vs. El Desperado vs. YOH vs. MAO vs. Kevin Knight

Campeonato Femenil NJPW STRONG

Giulia (c) vs. Deonna Purrazzo vs. Gisele Shaw vs. Momo Kohgo

Lucha de parejas

Catch 22 (Francesco Akira & TJP) vs. TMDK (Kosei Fujita & Robbie Eagles)

Lucha por equipos

BULLET CLUB (Ace Austin, Alex Coughlin, Chris Bey, Clark Connors, David Finlay & KENTA) vs. Guerrillas Of Destiny (El Phantasmo, Tama Tonga & Tanga Loa), Josh Alexander, PCO & The DKC

Lucha de parejas

Eddie Edwards & Moose vs. TMDK (Shane Haste & Zack Sabre Jr.)

Lucha individual

Sami Callihan vs. DOUKI

Lucha de parejas

Hiromu Takahashi & Mike Bailey vs. Lio Rush & Trey Miguel