Tony Schiavone expresa la presión que sienten en AEW All In para cumplir con las expectativas y que los quieran de vuelta en Reino Unido. El evento pay-per-view ha vendido más boletos que cualquier otro en el pro wrestling. Ahora, ¿y si el espectáculo no está a la altura? El entrevistador habla de ello en What Happened When.

► AEW siente la presión de All In

«He visto grandes multitudes antes, pero nada de esta envergadura. Creo que esto habla mucho sobre Gran Bretaña e Inglaterra realmente deseando ver a AEW. Nuestro producto, obviamente, está presente allí en ITV, y eso significa una gran exposición, y eso tiene mucho que ver. Solo espero que, cada vez que hacemos algo así, incluso cuando realizamos estos eventos de pago por ver, incluso el primer Grand Slam en el estadio Arthur Ashe, mi primer pensamiento es: ‘Espero que cumplamos con las expectativas de los fanáticos y que quieran volver a vernos’. Esa es mi esperanza y preocupación. Creo que hay mucha presión sobre la compañía, para ser honestos, para cumplir. No por nada en particular, sino por esos 80,000 fanáticos. Realmente tenemos que dar un paso adelante y estar a la altura. Creo que lo haremos. Creo que tenemos algunas luchas geniales y algunas aún por anunciar».

AEW All In supera récord de WrestleMania 32.

«FTR y Young Bucks enfrentándose entre sí, para mí, podría robarse el espectáculo. Todas las estrellas estarán allí. Sting será parte de ello. Saraya estará allí. Por supuesto, MJF y Adam Cole. Una lucha de cuatro esquinas por el título de mujeres. Así que las estrellas estarán presentes, y solo queremos asegurarnos de que esos 80,000 fanáticos se vayan contentos. Eso realmente es una preocupación en cada espectáculo que hacemos. Queremos que todos se vayan contentos. A veces sucede, a veces no. A veces están divididos, nunca se sabe. Sé que habrá opiniones positivas y negativas sobre el espectáculo después de que todo termine«.

