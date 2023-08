Matt Cardona y Brian Myers opinan del adiós de Edge

Matt Cardona y Brian Myers son ahora dos luchadores consolidados en la lucha libre profesional pero en sus inicios en WWE fueron The Edgeheads, dos secuaces de Edge, quien fue su guía durante algún tiempo antes de que emprendieran su camino juntos y más tarde por separado. Hoy, ambos están fuera de la compañía, como también, el mes que viene cuando su contrato termine, The Rated-R Superstar, y los dos han querido compartir sus pensamientos sobre su adiós.

Primero, Cardona, respondiendo a si el de anoche contra Sheamus en SmackDown será el último combate de Edge en WWE:

I hope not. He’s gotta wait for me to come home. https://t.co/dHGpNWUymc

— Matt Cardona (@TheMattCardona) August 18, 2023