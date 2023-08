En AEW creen que Edge será All Elite al irse de WWE

«¿Qué puedo decir? ¿Es esta mi última vez frente a todos ustedes? No creo que pudiera hacer otra vez a tiempo completo... y estar aquí otra vez para otro combate, siendo sincero con ustedes. No sé lo que me deparará el futuro, de verdad no lo sé. Tengo que sentarme en casa esta semana, sanar mis heridas, hablar con mi familia y ver lo que quieren que haga. Pero lo que sí puedo decir, Toronto, es gracias». Con estas palabras, Edge se despidió del WWE Universe anoche en SmackDown; su contrato termina en septiembre.

► En AEW creen que Edge será All Elite

En los últimos días, se ha estado hablando mucho de la posibilida de que el WWE Hall of Famer aproveche su cercana libertad contractual para probar las mieles de AEW. Aunque de momento todo son especulaciones, como las que surgieron después de que recientemente fuera visto con Dax Harwood, Campeón Mundial de Parejas All Elite. O como la que traemos ahora acerca del pensamiento de algunas personas dentro de la compañía Khan de que The Rated-R Superstar tomará ese camino, como nos apuntan desde Fightful.

«En AEW, muchos creen que la incorporación de Copeland podría ser una posibilidad real. Aquellos cercanos a él afirmaron a principios de este año que la idea de que trabajara en AEW no es tan descabellada como podrías pensar. Obviamente, Edge está cerca de Christian, pero también de Dax Harwood y Cash Wheeler, quienes lo ayudaron a prepararse para su regreso al ring.

«Además de que muchos en AEW piensan que podría ser una posibilidad real, se discutía mucho sobre esto en AEW incluso antes de que Edge afirmara que el combate con Sheamus sería el último en su contrato».

El informe también menciona que «WWE ha sido mucho más reservada acerca de extensiones de contrato, renovaciones e incluso de liberaciones o expiraciones de contrato». Dicho esto, esta es una situación real con cierto fundamento detrás.