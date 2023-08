¿Qué está pasando con Odyssey Jones en WWE RAW?

Odyssey Jones fue ascendido al main roster de WWE hace meses pero todavía no ha aparecido en Raw, marca a la que fue asignado. Tampoco llegó a tener una gran carrera en NXT pues antes de alcanzar a brillar como una Superstar en desarrollo importante recibió la noticia. Y de la misma manera tampoco se puede decir nada de su pasado antes de la compañía pues comenzó su vida luchística en la misma en 2019. Se pueden decir muchas cosas de él, pero al mismo tiempo no tantas, todo está por descubrir.

► ¿Qué pasa con Odyssey Jones?

Y no solo desde fuera sino también, parece, desde dentro, pues sí podemos confirmar que en los últimos dos meses tuvo tres combates no televisados en SmackDown. En el primero y el tercero perdió ante Cameron Grimes y en el segundo venció a Cruz del Toro. Podríamos especular con que todavía lo están probando porque no lo ven preparado para los grandes escenarios, e incluso con que la decisión de ascenderlo fue precipitada. Por otro lado, en cuanto a información, nuestros compañeros de Fightful nos indican:

«Según lo que hemos escuchado, en Raw nunca ha habido planes creativos importantes para Odyssey Jones. Aunque no sabemos por qué, había sido seleccionado para la marca.»

Por lo tanto, solo nos queda esperar a verlo en la programación o a más noticias sobre su situación. Esto es lo que pasa con Odyssey Jones. Otra especulación que podríamos realizar es que WWE está esperando a que el luchador se ponga más en forma; en la imagen de abajo parece haber perdido algunos kilos.

Mientras, recordemos el consejo que le dio John Cena: “[…] Recuerdo estar atrás en la Posición de Gorilla con John Cena antes de su primera promo de regreso. […] Le pregunté qué estaba pensando, e instantáneamente miró la pantalla y me dijo muchas cosas. Una de las cosas con las que me quedé es que tengo que escuchar a la multitud cantar. Que antes del show tengo que escuchar a la multitud cantar. Unos dicen ‘Cena apesta’, otros dicen ‘Vamos, Cena’. […]“.