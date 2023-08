Natalya valora el posible retorno de Nia Jax a WWE

«Estoy entrenando. Realizo mis entrenamientos en el cuadrilátero de D-Von Dudley, que es excelente, y también acudo al de Nattie [Natalya] y TJ [Tyson Kidd], donde realizamos ejercicios y prácticas, y tengo combates allí. De vez en cuando, también me subiré al ring, al igual que algunos de mis amigos, como Charlotte y su esposo Manny [Andrade El Ídolo]«. En recientes declaraciones, Nia Jax confirmaba que va a volver a luchar, así como también avisaba a Rhea Ripley.

► Natalya habla de Nia Jax

¿Cómo ve Natalya la posibilidad de que su excompañera vuelva a WWE? The Queen of Harts habla de The Irresistible Force en Sportskeeda Wrestlebinge.

«Cuando pienso en Nia Jax, tuvo una actuación impresionante en el último Royal Rumble, y eso me hace pensar en su reciente regreso después de un tiempo fuera. Nadie quiere ser despedido de la WWE y recuerdo que cuando todo eso sucedió, fue un momento caótico en el mundo, durante el apogeo de la pandemia. Pero verla con ganas de volver a la lucha libre, deseando regresar a donde todo comenzó para ella…

«Al verla en el Royal Rumble, parecía realmente feliz, parecía estar en un buen lugar, y eso me alegró por ella. En la WWE, somos como una gran familia, y cuando ella dejó la WWE, seguramente extrañó a muchos de sus amigos y añoraba actuar y tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, si es algo que ella desea y siente el impulso por la lucha libre de nuevo, creo que el Royal Rumble le reavivó esa pasión».

Natalya y Nia Jax compartieron vestidor durante unos cuantos años y el encordado en 34 ocasiones, con solo dos manos a mano. Entre todas ellas destacan sus enfrentamientos por el Campeonato Femenil de Parejas tanto en WrestleMania 35 como en WrestleMania 37.