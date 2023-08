AEW All In: Así están las apuestas a una semana

27 de agosto. Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra, Reino Unido. AEW All In. Ya es el evento con más boletos vendidos del pro wrestling pero ahora queda que sea también el mejor, al menos dentro de la historia All Elite. Ahí entrarán, entre otros elementos, el resultado de los combates que formarán su cartel. Y de ello hablamos ahora en SUPERLUCHAS pues tenemos toda la información -gracias a BetOnline– sobre cómo están las cuotas de apuestas a poco más de una semana para el pay-per-view.

► Las apuestas de AEW All In

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH

Aussie Open (c): -200 (1/2)

MJF y Adam Cole: +150 (3/2)

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

LUCHA INDIVIDUAL

LUCHA DE PAREJAS

Si estos momios se acaban cumpliendo, MJF retendrá el Campeonato Mundial AEW, FTR el Campeonato Mundial de Parejas AEW, Aussie Open el Campeonato Mundial de Parejas ROH, Hikaru Shida el Campeonato Mundial Femenil AEW y tanto Will Ospreay como Darby Allin y Sting ganarán los enfrentamientos que no tienen títulos en disputa. De cumplirse, no habrá cambios de cinturones en ninguno de ellos, lo cual podríamos considerar improbable. Aunque de la misma manera tampoco sería una sorpresa.

Cabe mencionarse que todavía no hay cuotas de apuestas para dos luchas:

Continuaremos informando sobre este gran evento cuando tengamos novedades.