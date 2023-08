NJPW: Carteles «Road to Destruction 2023»

New Japan Pro Wrestling reveló los carteles de las funciones que conforman la gira «Road to Destruction 2023».

► «Road to Destruction 2023»

Ésta comenzará el 8 de septiembre en el Tokyo Korakuen Hall y concluirá el 7 de octubre en el Dream Messe Miyagi.

Dentro de la gira se expondrán dos campeonatos. El primero de ellos, será el Campeonato de la TV NJPW World, donde Zack Sabre Jr. se medirá a Oleg Boltin. Será la treceava ocasión que el inglés exponga el cetro. Boltin se ganó la oportunidad de contender por el título tras imponerse en un cuadrangular de Young Lions.

NJPW, 08.09.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Ryusuke Taguchi y YOH vs. Yoshinobu Kanemaru y DOUKI

2. Yuji Nagata, Shota Umino, Master Wato y Oskar Leube vs. Minoru Suzuki, Ren Narita, El Desperado y Tomoaki Honma

3. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Toru Yano vs. Mikey Nicholls, Shane Haste y Bad Dude Tito

4. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Yuto Nakashima vs. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Togi Makabe y Tiger Mask

5. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji y Hiromu Takahashi vs. Jeff Cobb, Great-O-Khan, HENARE y Callum Newman

6. NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Oleg Boltin

7. SANADA y Taichi vs. «King of Darkness» EVIL y SHO

También se disputará el Campeonato de Tercias de Peso Abierto Never donde los monarcas reinantes Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada y Tomohiro Ishii chocarán contra los veteranos Togi Makabe, Hiroyoshi Tenzan y Tiger Mask.

NJPW, 09.09.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Satoshi Kojima vs. Oskar Leube

2. Ryusuke Taguchi y YOH vs. DOUKI y TAKA Michinoku

3. Yuji Nagata, Shota Umino, Master Wato y Tomoaki Honma vs. Minoru Suzuki, Ren Narita, El Desperado y Yuto Nakashima

4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Toru Yano y Oleg Boltin vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Bad Dude Tito

5. SANADA, Taichi y Yoshinobu Kanemaru vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi y SHO

6. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title Match: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii (c) vs. Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe y Tiger Mask

6. Elimination Match: Will Ospreay, Jeff Cobb, Great-O-Khan, HEANRE y Callum Newman vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI

Los equipos Strong Style y Team Nagata sostendrá siete luchas a lo largo de la gira para definir a la mejor agrupación.

NJPW «BLUE JUSTICE XIII», 10.09.2023

Togane Arena

1. Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe, Tiger Mask y Oleg Boltin vs. Satoshi Kojima, Tomoaki Honma, Yuto Nakashima y Oskar Leube

2. Hiroshi Tanahashi y Toru Yano vs. Ryusuke Taguchi y YOH

3. Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Bad Dude Tito

4. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI vs. Jeff Cobb, Great-O-Khan y HEANRE

5. Yota Tsuji y Hiromu Takahashi vs. Will Ospreay y Callum Newman

6. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI vs. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

7. 7 Match Series 1st: Yuji Nagata, Shota Umino & Master Wato vs. Minoru Suzuki, Ren Narita & El Desperado

NJPW, 17.09.2023

Fukuoka Island City Forum

– 7 Match Series 2nd: Yuji Nagata, Shota Umino & Master Wato vs. Minoru Suzuki, Ren Narita & El Desperado

NJPW, 25.09.2023

Nagoya International Conference Hall Event Hall

– 7 Match Series 3rd: Yuji Nagata, Shota Umino & Master Wato vs. Minoru Suzuki, Ren Narita & El Desperado

NJPW, 30.09.2023

Tokyo Korakuen Hall

– 7 Match Series 4th: Yuji Nagata, Shota Umino & Master Wato vs. Minoru Suzuki, Ren Narita & El Desperado

NJPW, 01.10.2023

Tokyo Korakuen Hall

– 7 Match Series 5th: Yuji Nagata, Shota Umino & Master Wato vs. Minoru Suzuki, Ren Narita & El Desperado

NJPW, 07.10.2023

Dream Messe Miyagi

– 7 Match Series 6th: Yuji Nagata, Shota Umino & Master Wato vs. Minoru Suzuki, Ren Narita & El Desperado

