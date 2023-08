NJPW: Luchas titulares para Destruction

New Japan Pro Wrestling dio a conocer los combates titulares que se dirimirán en los dos eventos de «Destruction».

► Destruction in Kobe

La primera gran función será «Destruction in Kobe» el 24 de septiembre a celebrarse en el Kobe World Memorial Hall.

Taichi pondrá en disputa el trofeo KOPW 2023 ante SHO de House of Torture.

Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) pondrán en disputa el Campeonato de Parejas IWGP ante TMDK (Mikey Nicholls y Shane Haste). Esta será la segunda ocasión en su tercer reinado, que los monarcas exponen su título.

En combate especial, Shingo Takagi confrontará a Great-O-Khan.

El flamante ganador de G1 Climax 33, Tetsuya Naito, también luchará contra Jeff Cobb, uno de los luchadores contra los que perdió durante la justa.

Will Ospreay pondrá en juego por primera vez el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP (Británico para Ospreay) ante Yota Tsuji.

El cartel parcial va como sigue:

NJPW «DESTRUCTION IN KOBE», 24.09.2023

Kobe World Memorial Hall

– KOPW 2023: Taichi (c) vs. SHO

– IWGP Tag Team Title: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI (c) vs. Mikey Nicholls y Shane Haste

– Special Singles Match: Shingo Takagi vs. Great-O-Khan

– Special Singles Match: Tetsuya Naito vs. Jeff Cobb

– IWGP US Heavyweight Title: Will Ospreay (c) vs. Yota Tsuji

► Destruction in Ryogoku

El 9 de octubre, NJPW se trasladará al Tokyo Ryogoku Kokugikan para el segundo gran evento de Destruction.

BULLET CLUB War Dogs (Alex Coughlin y Gabe Kidd) retornan a Japón para exponer el Campeonato de Parejas de Peso Abierto NJPW Strong. Sus rivales serán Hikuleo y El Phantasmo.

En el turno semifinal, David Finlay defenderá el Campeonato de Peso Abierto NEVER contra Tama Tonga.

SANADA defenderá su título mundial IWGP contra EVIL, quien lo eliminó en la fase cuartos de final del G1 Climax 33. Hasta el momento, SANADA ha defendido el título máximo en tres ocasiones.

El cartel parcial va como sigue:

NJPW «DESTRUCTION IN RYOGOKU», 09.10.2023

Tokyo Ryogoku Kokugikan

– 7 Match Series 7th: Yuji Nagata, Shota Umino y Master Wato vs. Minoru Suzuki, Ren Narita y El Desperado

– STRONG Openweight Tag Team Title: Alex Coughlin y Gabe Kidd (c) vs. El Phantasmo y Hikuleo

– NEVER Openweight Title: David Finlay (c) vs. Tama Tonga

– IWGP World Heavyweight Title: SANADA (c) vs. «King of Darkness» EVIL