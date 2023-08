MJF quiere promocionar AEW All In en Impaulsive

AEW All In está funcionando a las mil maravillas en cuanto a la venta de boletos y las ganas que tienen los fanáticos de ver el pay-per-view pero a falta de once días para su celebración en el Estadio de Wembley toda publicidad es buena, sea o no dentro de la misma compañía All Elite. Por ejemplo, ¿qué tan bueno sería para el evento el ser promocionado por MJF en Impaulsive, el pódcast de Logan Paul, WWE Superstar y celebridad a nivel mundial? Cualquiera diría que enorme. De momento, el Better Than You ha dado el primer paso.

Yo @LoganPaul

I’m a big fan and I heard you were very upset with your ranking in the @espn

top 30 under 30.

I couldn’t agree with you more, the list was flawed. What the hell is a Vikingo?!? Would love to come on @impaulsive and talk about the list as well as the fact @aew…

— Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) August 16, 2023