Cody Rhodes prefiere no contestar preguntas de AEW

En las últimas semanas, Cody Rhodes ha estado hablando de AEW para compartir sus pensamientos sobre la renovación de The Elite, explicar qué es lo que más le gusta actualmente de la compañía, dar a conocer que iba a luchar contra Sting, o contar todo sobre su salida de las tierras All Elite.

Pero ahora dice basta. The American Nightmare prefiere no tener que contestar preguntas sobre esa etapa de su carrera ahora que se encuentra en WWE, como explica en una reciente entrevista con Fightful. No va a rechazar nada pero quiere que los medios se enfoquen en el presente.

► Cody Rhodes, enfocado en WWE

«Acabamos de terminar esa rueda de prensa, y la primera pregunta fue sobre algo que no estaba sucediendo aquí. Creo que voy a (…) no rechazarlo, no quieres decir ‘no’ o ‘sin comentarios’, pero pienso que voy a decir educadamente que esas preguntas me generan más problemas que ayuda. Me gusta responder, pero sin ningún problema con WrestlePurists, simplemente toman estas citas. Una foto de ti, y aquí está la cita».

«La verdad es que sí, lo mencionaste, pero lo mencionaste en el contexto de una historia más amplia. Tal vez simplemente diga, ‘Hey, ya he respondido sobre ese momento, y realmente fue una temporada maravillosa de mi vida, hagan otra pregunta’. Esa podría ser la mejor manera de manejarlo».

En estos momentos, Cody Rhodes está buscando su próxima rivalidad después de haber salido victorioso de la que tuvo con Brock Lesnar. Aún no tiene oponente para Payback mientras sigue lidiando con The Judgment Day. Veremos qué sucede en las siguientes dos semanas antes del Premium Live Event.