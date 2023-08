LA Knight se pregunta si Triple H se molestó con él

WWE Night of Champions 2023 no contó con la participación de LA Knight -de ahí que el luchador dijera no hace mucho que es difícil ser parte de un Premium Live Event de WWE– pero los fanáticos lo tuvieron presente en varios momentos cantando su nombre dentro del fenómeno en que lo han convertido en los últimos meses y que finalmente la compañía está aprovechando para empujarlo; en estos momentos, está rivalizando con The Miz, una de las Superstars más importantes de los últimos 15 años.

► Triple H, ¿molesto por LA Knight?

Pero volvamos al mencionado evento, concretamente, a la conferencia de prensa posterior, para acordarnos de que Triple H estaba contestando a las preguntas de los medios mientras algunos fans cantaban por The Greatest Orator In Professional Wrestling. Así como también a WWE SummerSlam 2023, donde el veterano de las cuerdas sí tuvo una lucha, de la cual salió victorioso, pues en su conferencia HHH también tuvo que responder a unas cuantas preguntas relativas a LA Knight.

No hemos tenido ninguna información que apunte a que The King of Kings se molestara por ello pero Knight se pregunta ahora si eso fue lo que pasó, según expresa en una reciente entrevista en Inside The Ropes.

«Después de Arabia Saudita, lo estaban coreando justo en su cara. En Inglaterra, parecía que muchas preguntas estaban surgiendo acerca de mí. Casi pude ver su expresión facial, seguramente estaba pensando, ‘Dios mío, más preguntas sobre este tipo. Esto se está saliendo de control’. Y comprendo eso. Cuando estás ahí arriba, en una conferencia de prensa, tratando de transmitir ciertas cosas, de repente este tipo sigue apareciendo. Pero eso es una señal que realmente atestigua el hecho de que lo que sea que esté haciendo, está resonando, está funcionando«.

En todo caso, el Director Creativo debió tomarse de buena manera ese apoyo como una reafirmación de que tenían, de que tienen, entre manos algo grande que pueden capitalizar no solo para llevar a un luchador al éxito sino también para beneficiar económicamente al McMahon Empire; de hecho, ya hemos estado viendo lo bien que se está vendiendo la mercancía de LA Knight, hasta el punto de rivalizar con la de Roman Reigns, The Usos o Cody Rhodes. Sería interesante que Triple H compartiera su punto de vista.