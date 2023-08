La historia de Cody Rhodes: «El título no importa»

Cody Rhodes siempre habla de «terminar la historia» y quizá algunos crean que se refiere a ganar el título mundial de WWE. Pero en realidad no es así. La verdad es que The American Nightmare ha hablado en todo momento de que persigue lo que su padre, Dusty Rhodes, nunca pudo lograr. Sin embargo, eso es una parte de su camino, según aclara en una reciente entrevista con Fightful, en la que asegura que en lo relativo a su la cuestión de «terminar la historia» el campeonato no tiene importancia.

► La historia de Cody Rhodes

«No creo que eso haya sido nunca algo que estuviera sobre la mesa, ya que quedó muy claro para todos, desde los recién llegados hasta los jóvenes en la estructura y hasta los altos mandos, cuál era mi historia y mi objetivo al regresar. Me refiero al aspecto físico del cinturón. Cada vez que aparece un cinturón nuevo, todas las superestrellas, todos lo queremos. Justo ahora, firmé una réplica en un evento. ‘Hombre, está muy bonito’. Todos tenemos una fiebre dorada por estos títulos. La forma en que salió en esa conferencia de prensa hizo que pareciera que no era importante. Ese título es tan importante como pueda serlo, simplemente no está relacionado con el tema de ‘terminar la historia’«.

Por otro lado, en cuanto a ganar el cinturón…

«No, lo que sucede es lo que sucede. Este es un mundo muy impredecible. Se vuelve más impredecible cada día. Cada día hay algún nivel de noticias, escándalo, emoción, algo. Creo sinceramente que esta oportunidad que he tenido la suerte de obtener, y que también me he ganado, quiero dejar que siga y ver a dónde llega. No lo veo como algo que disminuye. Es un título enorme que representa a Raw, que es el programa en el que estoy».