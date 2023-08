«La verdad es que no lo sé bien. Hubo dos tipos que realmente me inspiraron, uno tenía un tatuaje en el pecho y el otro tenía el icónico toro en el brazo… en ese momento, simplemente quería llevar mi propia marca de manera fuerte y orgullosa, pero sin copiar su estilo». Cody Rhodes revelaba recientemente que se inspiró en The Rock y Brock Lesnar para su tatuaje en el cuello. Un tatuaje del que ahora sabemos que fue fundamental su hermana, Teil Rhodes, según ella misma señala en The Spotlight.

► El tatuaje de Cody Rhodes

«Encontré al tatuador. Reservé la cita. Pensé que lo iba a hacer en su pecho. Ya tenía uno en honor a nuestro papá [tatuaje del American Dream]. Pensé, ‘Es un hombre adulto, puede tatuarse. No hay problema’. Cuando todos lo vimos, era tan grande. Ni siquiera quería decirlo porque en ese momento recibimos muchas reacciones».

«Una cosa sobre Cody es que podemos estar en desacuerdo, pero por lo general, al final termina teniendo razón. No le dije a nadie. Mi mamá preguntó, ‘No puedo creer que haya hecho eso. No tenía idea’. Ese fue un día. Mis tías, del lado cubano, en Tampa, activaron la verdadera ‘cadena telefónica’. Cuando tenemos una emergencia, se activa la cadena telefónica. Eso se clasificó como emergencia«.

En una entrevista anterior, aunque también reciente, Teil señalaba a Cody como el mejor haciendo promos actualmente:

«En mi opinión, mucho de eso se debe a Eddie Graham. Creo que el hecho de ser tan elocuente y expresarse tan bien es una parte genuina de Cody. Es una persona culta, realmente inteligente, y considero que todas esas cualidades juegan un papel importante. Actualmente, sus habilidades en las promos están en otro nivel completamente distinto. Para mí, es el mejor a la hora de dar promos en el negocio en este momento, y no hay nadie que se le acerque«.