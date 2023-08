Cody Rhodes: ”Tal vez en WrestleMania 40…”

«En lo respectivo a largo plazo, Reigns vs. Rhodes es la dirección a largo plazo como combate definitivo. WrestleMania es una posibilidad potente, pero estando tan lejos pueden pasar muchas cosas». Dave Meltzer publicaba estas palabras en mayo, mientras Cody Rhodes no dejaba de apuntar a una revancha con Roman Reigns, reafirmando que su objetivo siempre ha sido ganar el título mundial. En estos meses, esa información continúa intacta, no se ha dicho nada, si quiera rumoreado, que apunte en otra dirección. No puede confirmarse pero se espera que los dos luchadores se enfrenten nuevamente por el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania 40.

► La ilusión de Cody Rhodes

Y ahí es donde está la ilusión de The American Nightmare. Ilusión que siente después de la amargura e incomodidad por haber perdido ante The Tribal Chief en WrestleMania 39, como señala en su reciente entrevista en My Mom’s Basement.

«Estaba simplemente sentado allí [en el ring] con las manos descansando en mis rodillas y se me puede ver diciéndome a mí mismo, verbalmente me decía a mí mismo que me levantara. Y lo único que aprendí de estar en el evento principal de WrestleMania es que… Aunque todos decían: ‘Oh, Dios mío, evento principal de WrestleMania’, ‘el combate más difícil para llegar’, ‘Oh, tu papá nunca hizo eso’, todas esas cosas.

«Lo único que aprendí fue que bueno, tengo que regresar. Tengo que volver y tengo que ganar. No puedo rendirme, tengo que ganar. Fue agridulce, más amargo que cualquier otra cosa. Lo único que intentaba hacer era mirar a tantos fanáticos como pudiera y hacerles saber que todo estaría bien. Fue una sensación muy tensa, incómoda y fría en WrestleMania 39, lo que abre oportunidades para que WrestleMania 40 quizás tenga una sensación diferente«.