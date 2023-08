Que hubiera un límite de 20 minutos en los combates de primera ronda y el excesivo número de competidores, algunos de ellos carentes de gran calidad «in-ring», hizo flaco favor a la entrega de este 2023 del G1 Climax. Pero por fortuna, siempre nos quedará Will Ospreay.

Los encuentros del británico fueron los «highlights» de la justa, y afortunadamente, logró alcanzar las semifinales del mismo, al protagonizar por el camino un hito personal cuando pudo vencer a Kazuchika Okada en mano a mano, durante la novena jornada.

Pero la implicación de Ospreay que acabó robándose el torneo no fue la de su duelo contra «The Rainmaker». En dichas semifinales, el pasado día 12, «The Assassin» tuvo que vérselas con Tetsuya Naito, y ambos conjugaron una obra de arte entre las doce cuerdas que hasta tuvo su ruptura del «kayfabe», luego de que el Ingobernable quedara grogui por una tremenda patada de su rival y este poco menos que lo guiara durante el resto de la batalla, decantada finalmente hacia el lado del Ingobernable.

Naito, un tanto apagado en 2023, nos recordó por qué es el maestro de la «reversión» y probablemente el talento con mejor psicología de su generación. Teniendo como partenaire, eso sí, a quien va camino de convertirse en el mejor de la historia.

Además, Naito pareció despertar tras su choque con Ospreay, porque en la final del G1 Climax conjugó otro soberbio mano a mano, esta vez junto a Kazuchika Okada, del que igualmente salió victorioso.

Hoy, vía Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer premia el desempeño de Naito y Ospreay con 6 estrellas. Y seguidamente, considera merecedor de 5.25 estrellas lo conjugado por Naito y Okada.

Para el Ingobernable, esas ****** suponen su mejor valoración meltzeriana hasta la fecha, y en total ya son 11 las luchas protagonizadas por el veterano dentro del particular listado del periodista. Recordemos que el año pasado en NJPW Battle Autumn, Naito y Ospreay se vieron las caras por el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP; en lo que se antojaba un duelo insuperable que recibió 5 estrellas.

Mientras, qué decir de Ospreay. El líder de United Empire juega ya en su propia liga, tras superar a Mitsuharu Misawa como el luchador con mayor cantidad de grandes combates en toda la historia bajo el criterio de Meltzer. Y con su más reciente, posee un total de 27, a dos de Misawa y ahora también de Okada, luego de la mencionada final del G1 Climax. A día de hoy, únicamente este y Kenny Omega (con 24) podrían amenazar la primera posición de Ospreay, pues el siguiente gladiador en activo de la lista es Shingo Takagi, quien suma 16.

Recapitulo la relación íntegra de combates «5 Star» (y por encima) de Will Ospreay.

