En la nota que este autor hizo un año atrás sobre las 10 mejores luchas del 2021, cruzaba los dedos por que el coronavirus no fuese ya protagonista de 2022, pues varias escenas seguían afectadas por las restricciones.

Una de ellas, la europea, ya se vio liberada, con RevPro a la cabeza, que si no ha sido la mejor promotora del panorama mundial, cuanto menos lo ha sido de la citada escena. Mientras, las medidas anti-COVID parecen enquistarse en Japón, pero esto no ha impedido que de nuevo el grueso de combates top se haya concentrado sobre el país del sol naciente. Y aquí, NJPW y Stardom suponen las dominadoras; cuando, no obstante, NOAH, TJPW y DDT merecen menciones honoríficas.

Los fieles seguidores de la lucha libre sabrán que 2022 se ha caracterizado por sus chocantes noticias: desde el regreso de Cody Rhodes a WWE, hasta el cambio de «régimen» dentro del Imperio McMahon, pasando por la compra de ROH vía Tony Khan, las «puertas abiertas», los problemas en el paraíso «All Elite» o Kota Ibushi aireando sus miserias con NJPW. Sólo por recapitular algunas.

Cualquiera diría que tales hechos han opacado al puro componente «in-ring». Pero, no lo duden, se han dado excelentes luchas para dar y regalar. Así que como ya es costumbre, comparto mi listado particular de un año donde la acción entre las doce cuerdas estuvo a la altura.

► 10 luchas para recordar 2022

Will Ospreay (c) vs. Michael Oku por el Campeonato Británico Indisputable de Peso Completo RevPro; RevPro High Stakes 2022

Puro epítome de lo de que debería ser un duelo técnico vs. rudo y un recordatorio de que por qué la escena «indie» europea (véase, en general todo el panorama, pues este continente carece de una empresa de grandes proporciones como WWE o NJPW) está un escalón por encima de la americana. El trasfondo narrativo que RevPro, PROGRESS o wXw otorgan a sus eventos las convierte en productos diferenciales, y una vez de vuelta a la «normalidad», el respetable, como sucedió con el Jordan Devlin vs. David Starr del quinto aniversario de OTT, es de nuevo protagonista. Espero que las 5 estrellas que Dave Meltzer otorgó al combate que nos ocupa no sólo sirvieran para definitivamente poner en el mapa a Michael Oku, sino también para que la lucha europea experimente un nuevo «boom».

Si el año pasado AEW fue rompedora por aquel «Unsanctioned Lights Out» entre Thunder Rosa y Britt Baker, en 2022 lo ha sido de nuevo por ofrecer inusitada violencia —más propia de promotoras independientes— dentro de un producto «mainstream», con este divertidísimo combate, que hizo verdaderamente honor a su nombre. ¿Quién recuerda ya las luchas «Stadium Stampede»? No hay color, pues más allá del factor público, AEW tuvo que dar cuenta del «Anarchy In The Arena» sin las ventajas de emitirse pregrabado, y todo ello contribuyó a la sensación de estar ante la madre de todas las refriegas. Para la memorabilia luchística, Eddie Kingston, cual superviviente de un «slasher», dirigiéndose hacia el ring, bidón de gasolina en mano. La noche que «The Mad King» se hizo icono.

En 2022, los mexicanos siguieron conquistando el mundo, y Game Changer Wrestling supo sin duda cómo utilizarlos para sus shows. Ya durante The Wrld On GCW vimos un choque de tercias de similar formato, pero algunos que otros errores de ejecución empañaron el resultado final. Parece que Gringo Loco y Cía quisieron pues resarcirse medio año después durante The People vs. GCW, PPV igualmente superior a aquella sonada cita en el Hammerstein Ballroom. Y es que los añadidos de Komander y Jack Cartwheel supusieron un completo acierto, aportando valiosos granitos de arena a un total y sin complejos paraíso de «spots». Tipo de lucha que entre tantas pretensiones de narrativa, ocasionalmente luce necesaria, ya que, cuando sale bien, tiene la capacidad de crear nuevos seguidores, liberada de la necesidad de un bagaje narrativo que pueda condicionar al espectador casual.

Podría hacerse un listado de las 30 mejores luchas del 2022 sólo con implicaciones de Will Ospreay, y ninguna desmerecería. El año que pronto despediremos, ciñéndonos a lo que ocurre entre las doce cuerdas, ha sido de «The Assassin». Y su punto álgido, en consonancia con el torneo en liza, estuvo aquí, donde Ospreay acabó de consagrarse como el gran «gaijin» actual de NJPW ante su bestia negra hecha hombre, detonando además la rivalidad con Kenny Omega que se plasmará dentro de apenas cinco días sobre Wrestle Kingdom 17. NJPW tal vez no sea en 2022 la gran candidata clara a empresa del año, pero le doy todo el crédito del mundo por conseguir que la reiteración de enfrentamientos no luzca como algo negativo. Ospreay y Okada dieron forma al mejor capítulo de su rivalidad, que ya es decir, y la mejor lucha en la historia del G1 Climax, tampoco algo baladí.

Empleando términos cinematográficos, el «sleeper» del 2022. Jun Kasai y El Desperado poseen calidad contrastada y han dejado combates sobresalientes, pero aquí, por si alguien recelaba de su maestría, el segundo ejerció de alma del duelo y tuvo la actuación definitoria de su carrera; la mitad, por cierto, prácticamente a cara descubierta. Y por encima de un «sleeper», un ya clásico de culto, un combate de autor imbuido de poesía y filosofía e impulsado por un público ya sin limitaciones de entusiasmo que concedió ese imprescindible «factor envoltorio» y lo hizo aún más único. Si con tal obra el arte del «deathmatch» no cala en el espectador medio, ninguna otra lo hará. Gran año para la lucha extrema y para una promotora, JUST TAP OUT Professional Wrestling (propiedad de Taka Michinoku), que siempre ofrece buenos shows y debería gozar de mayor mediaticidad.

Will Ospreay (c) vs. Tetsuya Naito por el Campeonato de Peso Completo de Estados Unidos IWGP; última jornada de NJPW Battle Autumn

Cuando crees que Tetsuya Naito ya no está en su plenitud, el veterano, como quien no quiere la cosa, deja un mano a mano memorable con Will Ospreay, contribuyendo a hacer lucir al Campeonato de Peso Completo de Estados Unidos IWGP como el título de New Japan que no por casualidad se ha robado el 2022, pues coestelarizará Wrestle Kingdom 17 el mes que viene. Recuerdos del Ospreay vs. Marty Scurll de Sakura Genesis 2018, con un Ospreay en modo favorito del respetable superando las adversidades urdidas por su rival de forma casi sobrehumana, lo que dio pie a algunos reversos nunca antes vistos, me remito a lo dicho: no contentos Ospreay y Naito por su duelo en el G1 Climax cuatro meses atrás (primera vez que se enfrentaron), la reiteración de emparejamientos fue otra vez un acierto del manual creativo del «King of Sports».

Drew Parker (c) vs. Masashi Takeda por el Campeonato Mundial King of FREEDOM; Fluorescent Lighttubes, Glass & Alpha Death; Go For It FREEDOMS! 2022

El 2022 de Drew Parker ha sido quizás el más satisfactorio de todos los talentos mencionados a lo largo de la presente nota. Que el «deathmatch» hoy esté en boga como no se recordaba en años se debe en buena parte a su trabajo, colisionando contra una nómina de figuras —aparte de Masashi Takeda, ahí estuvieron Matt Tremont, Daisuke Masaoka o Jun Kasai— que lo han acabado por licenciar: de «Deathmatch Prince» a «Deathmatch King» a sus 25 primaveras, luego de ostentar los tres cetros de mayor notoriedad del panorama extremo (Campeonato Ultraviolento GCW, Campeonato de Peso Completo de Death Match BJW y Campeonato Mundial King Of FREEDOM). La carga emotiva de suponer el primer gran combate de Takeda tras la pérdida de su esposa y el hecho de que «Crazy Kid» sea el ídolo luchístico de Parker añadió un plus clave de narrativa a la batalla.

El combate que muchos habrán disfrutado como auténticos energúmenos pero que pocos se atreverán a reconocer. Expuse días atrás ese sambenito con el Impact Wrestling carga desde su caída en desgracia a mediados de la década pasada, y parece complicado ver el día de su final. Josh Alexander y Mike Bailey, ajenos a cualquier estigma, salieron al ring del Old Forester’s Paristown Hall de Louisville (Kentucky) e hicieron historia televisiva de Impact, recordando las circunstancias de aquel también memorable John Cena vs. Shawn Michaels del episodio de Raw del 23/04/2007. Mención aparte el año de Bailey, junto a Ospreay, el competidor que mayor cantidad de buenas actuaciones ha protagonizado durante los últimos 12 meses. Futuro Campeón Mundial Impact, espero que la empresa pueda mantenerlo en nómina todo el tiempo posible.

FTR (c) vs. The Briscoes por el Campeonato Mundial de Parejas ROH; Lucha de Doble Collar de Perro; ROH Final Battle

Probablemente acabe siendo elegida por unanimidad mejor lucha del 2022, considerando la siempre predominancia del wrestling dentro de la mayoría de la listas de medios especializados. Tony Khan ha hecho un buen trabajo como programador con la resucitada ROH —pese a ciertas promesas incumplidas sobre un acuerdo televisivo— y la rivalidad que sin duda se recordará de los inicios de esta «Khan Era» dejó en cuestión de ocho meses tres enfrentamientos que nos retrotrajeron a la época dorada en EEUU de la lucha libre por parejas. Y me quedaría con la última, que no fue la mejor desde el punto de vista técnico (ni en su detonación, un tanto presurosa), pero sí sobrepasó en intensidad a las dos anteriores y cerró, diría, la saga de manera correcta bajo el punto de vista del resultado, devolviendo el título de duplas de ROH a sus campeones por antonomasia.

Syuri (c) vs. Giulia por el Campeonato World of Stardom; Stardom Dream Queendom

Habrán notado la acumulación de grandes luchas dentro del último tercio del 2022, como si las promotoras tuvieran preparadas sus tracas finales para que los analistas esperáramos a la debida conclusión del anuario y no cayésemos en presurosos análisis. Algo que me ocurrió en 2021 cuando escapó de mi radar el inicio del reinado de Syuri, derrotando a Utami Hayashishita. Pero que, previsor, no me ha sucedido en 2022. Justo un año después, este pasado jueves, Syuri perdió el Campeonato World of Stardom, y ante Giulia, su otrora amiga y compañera de Donna del Mondo. Vinculación emocional por el que, estimo, este mano a mano es superior al Syuri vs. Hayashishita del pasado mes, con el que Stardom pone a la guinda a una era COVID/pos-COVID mayúscula, de la que Giulia parece saldrá como rostro más visible entre una profusión de talentosas gladiadoras capacitadas para situar a Stardom en la misma mesa que All Japan Women’s Pro-Wrestling.