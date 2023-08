NJPW: «G1 Climax 33» Final, Tetsuya Naito, ganador

New Japan Pro Wrestling celebró la jornada final del «G1 Climax 33» desde un abarrotado Tokyo Ryogoku Kokugikan.

► «G1 Climax 33» – Final

En la batalla inicial, Kaito Kiyomiya unió fuerzas con Ryohei Oiwa para superar a Toru Yano y Oskar Leube. Kiyomiya invitó a Ryohei Oiwa a competir con él en Pro Wrestling NOAH. Oiwa aceptó esta invitación.



Shota Umino y Ren Narita se enfrentaron en una batalla feroz y luego tuvieron que ser detenidos por sus respectivos compañeros.

TMDK (Kosei Fujita, Mikey Nicholls, Shane Haste y Zack Sabre Jr.) provocaron a los campeones de parejas IWGP, Hirooki Goto y YOSHI-HASHI después de su victoria directa sobre Goto.

Guerrillas Of Destiny (Hikuleo, Jado, Tama Tonga y Tanga Loa) y su nueva adición, El Phantasmo no tuvieron contemplaciones ante el BULLET CLUB (Alex Coughlin, Chase Owens, David Finlay, Gabe Kidd y KENTA). Hikuleo y Phantasmo desafiaron a los campeones Coughlin y Kidd por el Campeonato de Parejas Strong.

Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, Shingo Takagi y Yota Tsuji) superaron a United Empire (Great-O-Khan, HENARE, Jeff Cobb y Will Ospreay). Yota Tsuji lanzó un desafío por el Campeonato de Peso Completo «británico» IWGP después de derrotar a Ospreay.

House Of Torture (Dick Togo, EVIL, SHO y Yujiro Takahashi) hicieron de las suyas para imponerse a Just 5 Guys (DOUKI, SANADA, Taichi y Yoshinobu Kanemaru) con TAKA Michinoku. SHO lanzó un desafío a Taichi, Campeón KOPW, al mismo tiempo que EVIL atacó a SANADA. Entonces los otros miembros de House of Torture esposaron al Campeón Mundial de Peso Completo IWGP al ring para que EVIL robara el título mundial.

En una confrontación durísima, pero de un gran nivel luchístivo, Tetsuya Naito dominó a Kazuchika Okada para ser el vencedor del G1 Climax 33 por tercera ocasión, seis años después de la última vez.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 33», 13.08.2023

Tokyo Ryogoku Kokugikan

Asistencia: 8,283 Espectadores

1. Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa vencieron a Toru Yano y Oskar Leube (7:47) con un Modified Shining Wizard de Kiyomiya sobre Leube.

2. Yuji Nagata, Tomoaki Honma, Shota Umino y Master Wato derrotaron a Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Yuto Nakashima (8:41) con un Death Slider de Umino sobre Nakashima.

3. Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii, Eddie Kingston y YOH vencieron a Togi Makabe, Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Tiger Mask (9:37) con la Thrust Kick de YOH sobre Tiger.

4. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita derrotaron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Ryusuke Tagucho y Oleg Boltin (10:05) cuando Haste colocó espaldas planas a Goto tras un Tank Buster.

5. Tama Tonga, Tanga Loa, Hikuleo, El Phantasmo y Jado vencieron a David Finlay, KENTA, Chase Owens, Alex Coughlin y Gabe Kidd (11:03) con La Magistral Cutback-Cradle de Loa sobre Owens.

6. Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI derrotaron a Will Ospreay, Jeff Cobb, Great-O-Khan y HENARE (10:50) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Ospreay.

7. «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo vencieron a SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru y DOUKI (10:25) con un Shock Arrow de SHO sobre Taichi.

8. G1 Climax – Final: Tetsuya Naito derrotó a Kazuchika Okada (34:18) con Destino.