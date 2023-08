NJPW: «G1 Climax 33» – Definida la gran final

En el gran escenario del Tokyo Ryogoku Kokugikan, New Japan Pro Wrestling llevó a cabo las semifinales del torneo «G1 Climax 33».

► «G1 Climax 33» – Día 18

Oleg Boltin ganó una oportunidad por el Campeonato de la TV NJPW World contra Zack Sabre Jr tras vencer a tres Young Lions. Además se llevó un premio de ¥200,000 en carne de parte de un patrocinador.

Las estrellas de NOAH (Kaito Kiyomiya y HAYATA) tuvieron una aparición especial en una lucha de equipos contra Hiroyoshi Tenzan y Master Wato.

En un gran choque de cuatro contra cuatro, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii, Eddie Kingston y Ryusuke Taguchi superaron al TMDK Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita. Después de la lucha, HENARE atacó a Eddie Kingston.

En una lucha atropellada, donde hasta el réferi resultó golpeado, Kazuchika Okada se impuso a EVIL y a House of Torture para lograr llegar a su tercera final consecutiva.

Tetsuya Naito y Will Ospreay cerraron la función con un estupendo duelo. Naito rompió la racha de Ospreay de duelo individuales entre ellos, centrando sus ataques en el cuello. Aunque el inglés logró reponerse y tener un buen momento de dominio, Naito cerró de forma espectacular y retornará a una final del G1 Climax luego de seis años.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 33», 12.08.2023

Tokyo Ryogoku Kokugikan

Asistencia: 6,579 Espectadores

0. Young Lion Three Consecutive Battle: Oleg Boltin venció a Yuto Nakashima, Ryohei Oiwa y Oskar Leube.

– Oleg Boltin derrotó a Yuto Nakashima (2:40) con la Kamikaze.

– Oleg Boltin venció a Oskar Leube (2:02) con la Kamikaze.

– Oleg Boltin derrotó a Ryohei Oiwa (3:10) con la Kamikaze.

1. Kaito Kiyomiya y HAYATA vencieron a Hiroyoshi Tenzan y Master Wato (10:57) con un Modifed Shining Wizard de Kiyomiya sobre Tenzan.

2. Minoru Suzuki y Ren Narita derrotaron a Shota Umino y Tomoaki Honma (10:18) con un Cobra Twist de Narita sobre Honma.

3. David Finlay, KENTA, Chase Owens, Alex Coughlin y Gabe Kidd vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Togi Makabe, Toru Yano y YOH (10:48) con un INTO OBLIVION de Finlay sobre Makabe.

4. Jeff Cobb, Great-O-Khan y HENARE derrotaron a Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI (10:57) con la Ultima de HENARE sobre BUSHI.

5. Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii, Eddie Kingston y Ryusuke Taguchi vencieron a Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita (11:40) con un Backfist to the Future de Kingston sobre Fujita.

6. Tama Tonga, Tanga Loa, Hikuleo, El Phantasmo y Jado derrotó a SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku (11:56) cuando Jado colocó a espaldas planas a TAKA tras un Chokeslam de Hikuleo .

7. G1 Climax – Semifinal: Kazuchika Okada venció a EVIL (18:08) con Rainmaker.

8. G1 Climax – Semifinal: Tetsuya Naito derrotó a Will Ospreay (29:58) con Destino.