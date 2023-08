NJPW: «G1 Climax 33» Día 17

Fue en el Funabashi City General Gymnasium donde New Japan Pro Wrestling celebró la fecha 17 del torneo «G1 Climax 33» donde se realizaron los cuartos de final.

► «G1 Climax 33» Día 17

A pesar de que lo precedían buenas actuaciones y de poseer un gran físico, Hikuleo no logró superar a Tetsuya Naito, quien lo sorprendió con Destino para avanzar a semifinales.

David Finlay y Will Ospreay colisionaron en un gran combate, pero fue la mayor experiencia del inglés lo que le valió avanzar a la siguiente instancia.

En la sorpresa de la jornada y apoyado de sus secuaces de House of Torture, EVIL doblegó a su otrora compañero, SANADA. Con este resultado EVIL ya ganó una oportunidad para contender por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP.

Cerrando la fase, KAzuchika Okada y Zack Sabre Jr. sostuvieron un interesante duelo entre remates de poder e intentos de sumisiones, pero Okada dio muestra de su gran categoría, mostrándose superior en los instantes finales.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 33», 10.08.2023

Funabashi City General Gymnasium (Funabashi Arena)

Asistencia: 2,790 Espectadores

0. Young Lion Three Consecutive Battle: Yuto Nakashima vs. Ryohei Oiwa vs. Oskar Leube vs. Oleg Boltin.

– Yuto Nakashima vs. Oskar Leube – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

– Yuto Nakashima vs. Ryohei Oiwa – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (5:00).

– Oleg Boltin venció a Yuko Nakashima (0:52) con la Kamikaze.

1. Shingo Takagi, Yota Tsuji y Hiromu Takahashi derrotaron a Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita (7:55) con la TIME BOMB de Takahashi sobre Fujita.

2. Tama Tonga, Tanga Loa, El Phantasmo y Shota Umino vencieron a Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Hiroyoshi Tenzan (9:13) con un Sudden Death de Phantasmo sobre Tenzan.

3. KENTA, Chase Owens, Alex Coughlin y Gabe Kidd derrotaron a Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku (9:01) con un Knuckle de Kidd sobre TAKA.

4. Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Eddie Kingston vencieron a Jeff Cobb, Great-O-Khan y HENARE (9:43) con un Backfist to the Future de Kingston sobre HENARE.

5. G1 Climax – Cuartos de Final: Tetsuya Naito derrotó a Hikuleo (13:11) con Destino.

6. G1 Climax – Cuartos de Final: Will Ospreay venció a David Finlay (17:21) con un Stormbreaker.

7. G1 Climax – Cuartos de Final: «King of Darkness» EVIL derrotó a SANADA (16:16) con la EVIL.

8. G1 Climax – Cuartos de Final: Kazuchika Okada venció a Zack Sabre Jr. (21:46) con Rainmaker.

Las semifinales quedaron así:

– G1 Climax – Semifinal: EVIL vs. Kazuchika Okada.

– G1 Climax – Semifinal: Will Ospreay vs. Tetsuya Naito