3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 12 de agosto 2023

AEW COLLISION 12 DE AGOSTO 2023 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision y empezamos con la construcción de AEW All In 2023. El estelar fue la lucha por el Campeonato Mundial de Tríos AEW entre House of Black y CMFTR, con victoria de los primeros.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW 12 DE AGOSTO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Luchasaurus vs. Brock Anderson

El combate estuvo bien para lo que fue, aunque la mayoría del tiempo se dio la pausa comercial. El resultado estaba cantado desde el inicio, así que no hubo emoción ni drama aquí.

► 1- Samoa Joe vs. Andrew Everett

Está bien que Samoa Joe luzca fuerte, pero ya necesita una rivalidad de verdad. Sigue trabajando en luchas de relleno, aún con un título en su poder. Al menos su rivalidad con CM Punk sigue vigente.

LO MEJOR

► 2-Kris Statlander y Willow Nightingale vs. Mercedes Martínez y Diamante

Este combate fue sorprendentemtne bueno, hasta que se dio el incómodo final. Mercedes Martínez es un caballo de batalla y realmente parece que todas habían luchado juntas antes.

► 1- House of Black vs. CMFTR

Este combate tuvo una secuencia final realmente emocionante, y fue genial ver a CMFTR crecer como una unidad, especialmente el equipo triple Shatter Machine, que se veía genial. El final fue un poco telegrafiado por la distracción de Joe, que llamaría la atención de Punk, pero eso no quita el hecho de que fue una gran victoria para House of Black. Buenas cosas en general.