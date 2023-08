NJPW: «G1 Climax 33» – Día 16

El Act City Hamamatsu fue el escenario desde donde New Japan Pro Wrestling llevó a cabo la jornada décimo sexta del torneo «G1 Climax 33», última de la fase de grupos.

► «G1 Climax 33» – Día 16

Alex Coughlin, una de las gratas sorpresas de la competencia, se despidió con un triunfo ante Toru Yano. La clave fue anticiparse a las triquiñuelas del japonés.

Shane Haste, fuera de toda posibilidad de clasificación, evitó que Jeff Cobb avanzara y en una recia batalla, que se trasladó fuera del ring, los sorprendió la cuenta y ambos se quedaron con un punto. Cobb contabilizó nueve unidades y esperaba el resultado de las últimas dos luchas.

Tras saber el resultado de la lucha anterior, Sabre se enfrascó en una peleada refriega con Hirooki Goto. El inglés se aplicó a fondo y terminó sometiendo a Goto, castigando uno de sus brazos. Con diez puntos, el inglés aseguró su pase, sólo restaba conocer en que posición avanzaría.

Dos viejos enemigos, Tetsuya Naito y Hiroshi Tanahashi se midieron en una aguerrida contienda, pero fue el líder ingobernable el que fue certero en los momentos finales. Naito consiguió diez unidades, empatando a Sabre; entonces se usó como criterio de desempate el resultado entre ellos, por lo que Naito avanzó como primero del Grupo D y Sabre como número dos.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 33», 09.08.2023

Act City Hamamatsu

Asistencia: 2,001 Espectadores

1. «King of Darkness» EVIL y SHO vencieron a Eddie Kingston y Yuto Nakashima (8:31) con un Cross-Arm Piledrivwer de SHO sobre Nakashima.

2. Mikey Nicholls y Kosei Fujita derrotaron a Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa (10:05) con un Sliding Lariat de Nicholls sobre Oiwa.

3. Shota Umino, Hikuleo y Master Wato vencieron a David Finlay, Gabe Kidd y Gedo (10:07) con la Vendaval de Wato sobre Gedo.

4. Great-O-Khan y HENARE derrotaron a Tomohiro Ishii y Tomoaki Honma (10:53) con un Streets of Rage de HENARE sobre Honma.

5. Minoru Suzuki, El Desperado y Ren Narita vencieron a Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI (10:19) con una Cobra Twist de Narita sobre BUSHI.

6. G1 Climax – Grupo D: Alex Coughlin [6] derrotó a Toru Yano [4] (5:07) con un Jackhammer.

7. G1 Climax – Grupo D: Jeff Cobb [9] vs. Shane Haste [5] – finalizó en doble conteo fuera (11:10).

8. G1 Climax – Grupo D: Zack Sabre Jr. [10] venció a Hirooki Goto [6] (14:30) con un When did they put all of the Argos inside Sainsbury’s?.

9. G1 Climax – Grupo D: Tetsuya Naito [10] derrotó a Hiroshi Tanahashi [6] (17:54) con un Swinging DDT-Style Small Package.

Grupo D Clasificación Final:

1. Tetsuya Naito [8]*

2. Zack Sabre Jr. [10]*

3. Jeff Cobb [8]

4. Alex Coughlin [6]

-. Hiroshi Tanahashi [6]

-. Hirooki Goto [6]

7. Shane Haste [5]

8. Toru Yano [4]

* A cuartos de final

Los cuartos de final se definieron así:

– G1 Climax – Cuartos de Final: David Finlay vs. Will Ospreay

– G1 Climax – Cuartos de Final: Tetsuya Naito vs. Hikuleo

– G1 Climax – Cuartos de Final: Kazuchika Okada vs. Zack Sabre Jr.

– G1 Climax – Cuartos de Final: SANADA vs. «King of Darkness» EVIL