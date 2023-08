NJPW: «G1 Climax 33» Día 15

New Japan Pro Wrestling se trasladó al Yokohama Budokan para la fecha quince del «G1 Climax 33».

► «G1 Climax 33» Día 15

Tomohiro Ishii se midió contra Mikey Nicholls en un choque de golpes recios. Ishii se llevó el duelo, aunque ambos ya no estaban en posibilidades de clasificar.

Tama Tonga aún buscaba alguna posibilidad de avanzar, por lo que dio cuenta de HENARE. Tonga sumó nueve unidades y esperaba el resto de los resultados.

En un gran duelo donde Eddie Kingston y David Finlay tuvieron una buena química, ambos se disputaban el pase a la siguiente ronda. Pero fue Finlay el que mostró contundencia en los instantes finales, asegurando el primer sitio del sector y evitando que Kingston avanzara.

En otra batalla de locura, EVIL rompió los pronósticos (con ayuda de House of Torture) y sometió a Shingo Takagi para avanzar como segundo lugar de su grupo, en lo que puede ser su renacimiento en la escena.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 33», 08.08.2023

Yokohama Budokan

Asistencia: 2,360 Espectadores

1. Jeff Cobb y Great-O-Khan vencieron a Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa (10:49) con un Eliminator de Khan sobre Oiwa.

2. Alex Coughlin y Gabe Kidd derrotaron a Toru Yano y Tomoaki Honma (8:22) cuando Kidd colocó espaldas planas a Honma.

3. Minoru Suzuki, El Desperado y Ren Narita vencieron a Shota Umino, Hikuleo y Jado (6:43) con un Cobra Twist de Narita sobre Jado.

4. Hirooki Goto, YOH y Oskar Leube derrotaron a Zack Sabre Jr., Shane Haste y Kosei Fujita (10:18) con la Dynamic Bomb de Haste sobre Leube.

5. Tetsuya Naito, Yota Tsuji y BUSHI vencieron a Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe y Master Wato (10:45) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Makabe.

6. G1 Climax – Grupo C: Tomohiro Ishii [4] derrotó a Mikey Nicholls [4] (13:01) con un Vertical-Drop Brainbuster.

7. G1 Climax – Grupo C: Tama Tonga [9] venció a HENARE [4] (14:30) con la DSD.

8. G1 Climax – Grupo C: David Finlay [10] derrotó a Eddie Kingston [8] (15:34) con un INTO OBLIVION.

9. G1 Climax – Grupo C: «King of Darkness» EVIL [10] venció a Shingo Takagi [7] (17:40) con la EVIL.

Grupo C Clasificación Final:

1. David Finlay [10]*

2. «King of Darkness» EVIL [10]*

3. Tama Tonga [9]

4. Eddie Kingston [8]

5. Shingo Takagi [7]

6. Mikey Nicholls [4]

-. HENARE [4]

-. Tomohiro Ishii [4]

* A Cuartos de Final