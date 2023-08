Tuvieron ayer CMFTR, alianza que conforman CM Punk y FTR, la oportunidad de entrar en el Wembley Stadium dentro de dos semanas como Campeones Mundiales de Tríos AEW. Un choque titular contra The House Of Black que fue el estelar del más reciente episodio de Collision.

Sin embargo, los enemigos que Punk se ha buscado a lo largo de su carrera y desde que compite en AEW lo persiguen. Como Samoa Joe, quien no suele faltar a su palabra cuando asegura que hará la vida imposible de alguien. Punk pudo comprobarlo anoche, pues el actual Campeón Mundial de Televisión ROH surgió de entre el público y acabó por dejarlo en brazos de Morfeo, permitiendo que FTR quedaran en desventaja y sucumbieran ante The House Of Black.

Un ataque que provocará, irremediablemente, la aceptación del reto de Joe por parte de Punk. A falta del anuncio oficial, habrá un nuevo choque entre estos dos veteranos, ahora en All In.

► El postshow de CM Punk

Pero ni Joe ni All In están siendo los temas más comentados del capítulo de Collision. Concluida la emisión, Punk tomó un micro y al ver un cartel donde rezaba «Carolina Is Hangman Country» («Carolina es territorio de Hangman», en referencia a Adam Page), el «Best in the World» dijo lo siguiente.

«Hoy fui a un supermercado local y entendí por qué lo llaman ‘Hagman’. Es porque los colgaderos de la sección de juguetes están llenas de figuras de acción de ‘Hangman’, porque nadie quiere comprarlas. Es un calienta estanterías. No como yo, que muevo mercancía y ratings y vendo juguetes. Todo el mundo en AEW dice: ‘Soy el corazón, soy el alma, soy el espíritu’. Bueno, eso es subjetivo. Lo que es un hecho es que esa gente que lo dice no son los más duros de AEW […]»

CM Punk ripping Hangman Page after #AEWCollision. Work or shoot? pic.twitter.com/qnM4BT6NHe — Raj Giri (@TheRajGiri) August 13, 2023

Cuando creíamos aparcado el conflicto CM Punk vs. The Elite, el ex-WWE lo revive a dos semanas de All In, sin que haya reportes sobre una reconciliación ni planes de que las partes vayan a volver a trabajar juntas. Esperemos que la polémica no salpique el show más importante de la historia de AEW.