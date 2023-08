McGregor quiere peleas con Chandler, Gaethje y Diaz

Conor McGregor afirma que definitivamente regresará al octágono en UFC 296 en diciembre, y Michael Chandler será el oponente.

Aunque todas las señales apuntan a que McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) primero tiene que volver a ingresar al programa de pruebas de la Agencia Antidopaje de EE. UU. (USADA), que requiere dos pruebas limpias durante seis meses , antes de entrar en la jaula, continúa etiquetando el 16 de diciembre como la línea de tiempo para su próxima pelea.

Duplicó esa noción durante una entrevista con talkSport durante el evento de boxeo Anthony Joshua vs. Robert Helenius del sábado en The O2 en Londres y le dijo al reportero de deportes de combate Gareth A. Davies que se enfrentará al entrenador Chandler de «The Ultimate Fighter 31» ( 23-8 MMA, 2-3 UFC) en diciembre, antes de centrar su atención en una pelea por el título “BMF” con Justin Gaethje (25-4 MMA, 8-4 UFC) y una trilogía con Nate Diaz (21-13 MMA , 16-11 UFC) en 2024.

🙌 “When am I back? December.”

🔥 “Chandler next. I have to fight him. Then it’s Gaethje & then the Nate trilogy…”

UFC legend @TheNotoriousMMA maps out his next few fights to @GarethADaviesDT pic.twitter.com/SrwIz1mU6r

— talkSPORT (@talkSPORT) August 12, 2023