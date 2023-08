Luque quiere pelear con Poirier en peso welter

Después de derrotar al ex campeón de peso ligero Rafael dos Anjos en el evento principal de UFC Vegas 78 , Vicente Luque no perdió tiempo en dirigir su atención hacia otro oponente con credenciales de título en su currículum.

Si bien analizó detenidamente las clasificaciones de peso welter luego de su victoria el sábado por la noche, Luque finalmente mencionó a Dustin Poirier como un oponente que le interesaría, especialmente dada la forma en que ambos se han ganado una reputación de actuaciones asombrosas en el UFC.

Poirier actualmente busca recuperarse de una derrota por nocaut ante Justin Gaethje en UFC 291 , pero ha mencionado repetidamente la posibilidad de que pueda pelear en 170 libras en lugar de soportar un corte de peso difícil para llegar al límite de peso ligero.

“También es una pelea interesante, creo que me encantaría darle la bienvenida a Dustin Poirier [al peso welter] si necesita a alguien. Dijo que podría ir a 170, así que quién sabe, podemos hacer que eso funcione”.

Poirier no ha mencionado a nadie por su nombre cuando se trata de su próxima pelea, pero un choque con Luque casi garantizaría una batalla muy entretenida. Combinados, Poirier y Luque han asegurado 12 premios «Fight of the Night» con 21 bonificaciones totales entre sus largas carreras en el UFC.

Si bien la victoria de Luque sobre dos Anjos no será una de sus actuaciones más memorables, volver a la jaula ya fue una victoria después de que el veterano de 31 años casi viera su carrera terminar abruptamente luego de sufrir una hemorragia cerebral después de su salida anterior.

Luque finalmente obtuvo autorización para competir nuevamente, pero sintió una energía nerviosa el sábado por la noche, que no se parecía a nada que hubiera sentido antes.

“Fue como tener la victoria más increíble para mí, solo por todo [lo que pasé]. Tantos cambios en mi vida. Me mudé a Florida, mudé a mi familia, una nueva forma de vida y solo entrené y pasé por la lesión. Al principio, sin saber si alguna vez podría volver a hacer esto y luego me despejaron. Luego, pasando por el campo de entrenamiento, voy a pelear contra una leyenda como Rafael. Es una victoria especial.