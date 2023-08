Luque ofrece alternativa a pelea por el título peso welter

El UFC aún tiene que anunciar quién desafiará a Leon Edwards a continuación por el título de peso welter, y Vicente Luque no ve ninguna razón por la que deba ser Colby Covington .

«Chaos», un ex campeón interino, se presentó como el plan de respaldo para Edwards vs. Kamaru Usman en marzo y vio al presidente de la compañía, Dana White, insinuar que podía obtener la próxima oportunidad, lo que hizo que Edwards dijera en abril: «No quiero». No sé por qué lo presionan tanto”.

Luque busca volver a entrar en la mezcla con una victoria sobre Rafael dos Anjos en el evento principal de UFC Vegas 78 este sábado en Las Vegas, y tuvo dificultades para encontrar la lógica al darle a Covington una oportunidad por el título dado que no ha peleado. desde marzo de 2022, derrotando a Jorge Masvidal por decisión cuatro meses después de perder otra pelea por el título.

“Creo que es una situación muy complicada porque no tiene ningún sentido como deporte. Y cuando miras el marketing, entiendo un poco, pero el poder estelar de Colby no es tan grande como cuando luchó contra Masvidal y tuvo esas dos peleas con Kamaru. Creo que es otro momento. Tal vez [el UFC] está tratando de traer algo de luz a la división con esta pelea por el título, pero yo iría con Belal”.

Belal Muhammad está invicto en más de cuatro años, un período que incluye nueve victorias y un partido sin competencia contra el propio Edwards, cuando un golpe involuntario en el ojo terminó su pelea principal a los 19 segundos del segundo asalto. Desde entonces, Muhammad ha derrotado a Demian Maia , Stephen Thompson , Sean Brady , Gilbert Burns y Luque.

“Creo que puedes construir una historia allí, el hecho de que es una revancha y no hubo competencia. Belal se merece mucho. Soy uno de los muchachos a los que ha derrotado y sé que Belal solo lucha contra tipos duros. Peleó conmigo, ‘Durinho’, noqueó a Sean Brady. Se está poniendo manos a la obra. A veces juega seguro y no se arriesga, como lo fue contra ‘Durinho’, y entiendo que va en contra de lo que quiere vender UFC, pero hay un punto en el que no aguantas más. Viene de muchas victorias y se lo merece”.

Si pudiera sugerir algunos enfrentamientos para dar claridad a la clase de las 170 libras, Luque tiene el cabeza de cartel de peso welter ideal para un evento de UFC.

“Podrían hacer que Leon Edwards contra Belal y poner a Kamaru contra Colby 3 en el evento coestelar. [Usman y Covington] serían el respaldo y harían su tercera pelea. Si Colby gana, genial, lucha [por el título]. Esa es una posibilidad.