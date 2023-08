Arianna Grace: de WWE NXT a Miss Universe Canada

La última vez que los fanáticos vieron a Arianna Grace en un cuadrilátero de WWE fue durante el NXT Level Up del 4 de octubre de 2022, cuando la luchadora sufrió una lesión que hizo que tuviera que ser sometida a cirugía. Desde entonces, no ha vuelto a la acción luchística y si bien en noviembre supimos que no lo haría hasta este 2023 no existe una fecha concreta para su retorno. La hija de Santino Marella llevaba luchando en la compañía desde abril, y comenzó su carrera en enero de 2020. Solo tiene 28 años, así que si vuelve completamente recuperada y las lesiones la respetan aún tiene un gran futuro por delante. Ya tuvo varias luchas en el show mencionado, así como NXT.

► Arianna Grace a Miss Universe Canada

Dicho esto, mientras está ausente de la programación del McMahon Empire, Arianna Grace va a participar en Miss Universe Canada. Ella misma lo anuncia en redes sociales, donde también ha estado proporcionando actualizaciones sobre su recuperación durante estos meses.

Feeing so grateful for the life I live, I get to live two of my dreams at the same time this week. I am a WWE wrestler AND I’m competing for the title of Miss Universe Canada this week. It almost seems surreal, but I made it happen. Hard work always pays off. 💪🏼💯🙏🏼💖 — Arianna Grace (@AriannaGraceWWE) August 12, 2023

«Sintiéndome sumamente agradecida por la vida que llevo, tengo la oportunidad de realizar dos de mis sueños al mismo tiempo esta semana. Soy una luchadora de la WWE y también estoy compitiendo por el título de Miss Universo Canadá esta semana. Casi parece surrealista, pero lo hice realidad. El esfuerzo constante siempre da resultados.»

En cuanto a su carrera como WWE Superstar, a comienzos de mes publicó:

Bumped in the ring today for my first time in sooooo long 😆 wrestlers you know how I’m feeling 😂 excited as anything & sore! 🤪 — Arianna Grace (@AriannaGraceWWE) August 1, 2023

«Hoy fui al ring por primera vez en muuuucho tiempo. Luchadores, saben cómo me siento: ¡emocionada como nunca y adolorida!».

De la misma manera, la joven promesa estuvo compartiendo algunos mensajes sobre NXT The Great American Bash:

#NXTGAB is off to a great start with this pre-show!!!! 🔥 — Arianna Grace (@AriannaGraceWWE) July 30, 2023

«¡Ha tenido un gran comienzo con este pre-show!«.

LFFFGGGGGGGGG!! My baby is a champion 😍😍😍 @Channing_WWE so so so proud of you!!!!!!!!!!!!!! #NXTGAB — Arianna Grace (@AriannaGraceWWE) July 31, 2023

«¡Mi chico es campeón, Channing ‘tacks’ Lorenzo, estoy muy muy muy orgullosa de ti!«.