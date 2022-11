NJPW: «Battle Autumn in Osaka» Ospreay vs Naito

New Japan Pro Wrestling llegó al Osaka Prefectural Gymnasium para el gran cierre de la gira «Battle Autumn», donde se presentaron varias luchas de campeonato, las semifinales de un torneo y varios debuts.

► «Battle Autumn in Osaka»

En un choque lleno de emoción, United Empire (TJP y Francesco Akira) lograron la segunda defensa del Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP dominando a BUSHI y Titán de Los Ingobernables de Japón.

United Empire (United Empire (Aaron Henare, Gideon Grey, Kyle Fletcher y Mark Davis) se impusieron al combinado de Alex Zayne, David Finlay, Hiroshi Tanahashi y Toru Yano. Aussie Open hizo su presentación en una función de NJPW en Japón y fueron bien recibidos.

En la primera semifinal del Campeonato de la TV NJPW World, Ren Narita sigue con paso sorprendente y esta vez doblegó a SANADA casi en el límite del tiempo. Narita aseguró su presencia en la gran final de este nuevo campeonato para el 4 de enero en el Tokyo Dome.

Akio Fujita y Ryohei Oiwa fueron los dos jóvenes leones que Zack Sabre usó para distraer a EVIL y para que evitar que Dick Togo interviniera a favor del líder de H.O.T. De esta manera, Sabre logró dominar a EVIL y llevarse el triunfo.

En medio de una gran tensión y una batalla a gran velocidad, Master Wato y El Desperado dominaron a Taiji Ishimori y Hiromu Takahashi.

La dupla de Kazuchika Okada y Tama Tonga fueron más certeros en su ofensiva ante el Bullet Club (Jay White y KENTA). Tras la batalla, Okada y White se encararon.

FRT (Dax Harwood y Cash Wheeler) hicieron su gran presentación en Japón y como monarcas reinantes del Campeonato de Parejas IWGP establecieron su dominio defendiendo por segunda vez el cetro ante United Empire (Jeff Cobb y Great-O-Khan).

En backstage, FTR fueron desafiados por Aussie Open, quienes buscan su revancha, en respuesta, los campeones les escupieron cerveza.

En el turno principal, Will Ospreay logró al tercera defensa del Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP dando cuenta de Tetsuya Naito.

Después del evento principal, Ospreay habló sobre un desafío abierto para HISTORIC-X-OVER del 20 de noviembre. Cuando parecía que nadie reaccionaría, se lanzó un video que indicó el regreso de «Roughneck» Shota Umino. Umino atacó a Ospreay y lo golpeó con el Death Rider, el movimiento final de su «Mentor» Jon Moxley.

Los resultados completos son:

NJPW «BATTLE AUTUMN 2022», 05.11.2022

Osaka Prefectural Gymnasium

Asistencia: 4,006 Espectadores

1. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: TJP y Francesco Akira vencieron a BUSHI y Titán (11:36) cuando Akira colocó espaldas planas a BUSHI tras The Leaning Tower defendiendo el título

2. Mark Davis, Kyle Fletcher, Aaron Henare y Gideon Grey derrotaron a Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, David Finlay y Alex Zayne (9:50) cuando Fletcher colocó espaldas planas a Yano tras la Corealis.

3. Special Singles Match: Hikuleo venció a Yujiro Takahashi (0:28) con un Chokeslam.

4. NJPW WORLD TV Title Tournament – Semifinal: Ren Narita derrotó a SANADA (14:31) con un Kannuki Suplex Hold.

5. NJPW WORLD TV Title Tournament – Semifinal: Zack Sabre Jr. venció a «King of Darkness» EVIL (4:48) por Pinfall.

6. Incredibles Tag Match: Master Wato y El Desperado derrotaron a Taiji Ishimori y Hiromu Takahashi (16:49) con un Crucifix Hold de Wato sobre Takahashi.

7. Special Tag Match: Kazuchika Okada y Tama Tonga vencieron a Jay White y KENTA (17:34) con un Gun Stun de Tonga sobre KENTA.

8. IWGP Tag Team Title: Dax Harwood y Cash Wheeler (c) derrotaron a Great-O-Khan y Jeff Cobb (17:31) cuando Hardwood colocó espaldas planas a O-Khan tras la Big Rig defendiendo el título

9. IWGP US Heavyweight Title: Will Ospreay (c) venció a Tetsuya Naito (30:07) con un Stormbreaker defendiendo el título