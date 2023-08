Austin Theory: «Perder mi título fue un Screwjob»

En unas primeras y pocas palabras en redes sociales después de su derrota, Austin Theory indicaba que no dejaría que lo perturbara. Recordemos que durante el SmackDown de la semana pasada perdió el Campeonato de Estados Unidos ante Rey Mysterio. Se suponía que lo expondría ante Santos Escobar pero lo atacó antes del combate y The Master of 619 lo sustituyó. Qué pasará ahora es una incógnita pero es de suponer que el título estará en juego en Payback dentro de poco más de dos semanas. ¿Una revancha? ¿Triple amenaza? Lo veremos.

► Austin Theory aún se lamenta

Mientras tanto, The All-Day aún se lamenta de lo ocurrido, como demuestran sus recientes declaraciones en After The Bell. Hasta el punto que compara lo ocurrido con The Montreal Screwjob. Esto realmente no tiene en absoluto sentido pues Mysterio lo venció con todas las de la ley, un toque de espaldas, una cuenta de tres, sencillo, mientras que Shawn Michaels le arrebató el Campeonato WWE a Bret Hart cuando el réferi, Earl Hebner, por orden de Vince McMahon, hizo sonar la campana como si The Hitman se hubiera rendido con el Sharpshooter.

«Entiendo un poco por qué se presentó, le lastimé los sentimientos. Está un poco celoso porque lo vencí justo después de WrestleMania. Esa victoria sobre Rey, acababa de vencer a John Cena, me dolía un poco pero estaba dispuesto a vencer a otra leyenda. Esa era mi mentalidad.

«Tal vez estuve un poco relajado en SmackDown cuando ocurrió [el cambio de título]. Aún pienso que fue una trampa, pero es lo que es. Si alguien iba a vencerme, tendría que ser alguien como él, porque nadie puede realmente vencer a Austin Theory».