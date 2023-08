Por edad, que nunca perdona, Chris Jericho tiene menos capacidad que Kenny Omega para conjuntar con Will Ospreay un combate de altura. Y durante varios meses, nos hicimos ilusiones sobre la posibilidad de que Omega y Ospreay completaran su trilogía en AEW All In. Pero finalmente, «The Assassin» se medirá a Jericho el próximo domingo 27 de agosto.

Un anuncio si bien no considerado un «dream match» para algunos seguidores, sí que supone una concreción soñada para Ospreay, desde sus inicios admirador del trabajo de Jericho, como quisimos recordar hoy.

Y es que Ospreay se ha ganado el derecho a elegir sus implicaciones, pues además de batallar contra uno de sus mayores ídolos en All In, el sábado 26 de agosto tiene compromiso con uno de sus rivales predilectos, Shingo Takagi, bajo los focos de RevPro, la casa que lo vio crecer como luchador y persona.

Dentro del cartel del show por el decimoprimer aniversario de RevPro, este duelo fue punta de lanza en pos de que la promotora británica mostrara sus intenciones de sentar a 7000 mil personas en la Copper Box Arena. Y aunque carecemos de datos de ventas, el menú que prepara RevPro debería justificarlo.

► El «Ospreay Weekend»

Se trata pues de uno de los fines de semana más simbólicos en la carrera de Ospreay, y el gladiador ha querido expresarlo vía Twitter. De paso, Ospreay hace impagable campaña por el evento de RevPro.

«Esto parece un extraño sueño. No puedo deciros la de cosas que siento ahora mismo y lo agradecido que estoy por esta oportunidad. «Llevo siendo un pilar para la lucha libre británica unos 10 años. La he visto en sus momentos más altos y más bajos, he luchado con los mejores que nuestra isla tiene para ofrecer. «No tengo problemas en admitir mi inmadurez en cuanto al aspecto de los negocios cuando llegué por primera vez a esta escena. En los últimos años mi vida ha cambiado por completo. He asumido muchas responsabilidades en mi vida hogareña que han cambiado completamente quién soy como persona. Estoy muy agradecido a todos los que me han apoyado a través de este viaje por la lucha libre, ya sean fans, familia, amigos o promotores. «El día antes me enfrento a mi oponente favorito, Shingo Takagi, para una compañía que me ha visto evolucionar hasta el hombre que soy ahora, Revolution Pro Wrestling. Andy Q [Andy Quildan] ha sido mi mentor no sólo profesionalmente sino personalmente y es muy responsable de mi crecimiento en todo este tiempo. «Así que sería realmente increíble que tuvierais el sábado libre antes de All In para venir a la promotora que me dio el boleto para esta increíble vida que vivo, no sólo por RPW, sino por su increíblemente talentoso elenco que merece el foco de atención. He tenido una increíble experiencia ayudando a muchos de los talentos y me encantaría tener el mejor show posible por ellos y por su futuro. «Para que todo culmine en el Wembley Stadium, donde sólo la élite de la élite ha actuado y yo ni siquiera trabajo para la compañía. «De verdad que esto es asombroso y hacerlo contra Chris Jericho es abrumador, que 80 mil personas vayan a ver el mayor momento de mi carrera».