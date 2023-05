Viene observando un servidor ciertos análisis que buscan explicar la candencia actual de la lucha libre, en lo que se considera un nuevo “boom”, tras dejar atrás la distópica pandemia. Y observo que sólo se habla de WWE y AEW. La primera por sus incontestables números en cada “premium live event” que realiza, y la segunda por el éxito, a más de tres meses vista, de All In.

Pero, ¿qué hay de las ligas alternativas? Para disertar sobre el buen estado actual de esta disciplina, no puede ignorarse tal escena, que en las islas británicas muestra un reflorecimiento brutal y se verá beneficiada del mencionado All In.

Porque, efectivamente, cual WrestleMania, habrá un “All In Weekend”. Mientras PROGRESS y DEFY presentarán el 26 de agosto dos shows conjuntos en Londres, RevPro no se quedará de brazos cruzados. Ese mismo sábado previo a All In, la promotora de Andy Quildan celebrará su undécimo aniversario.

Saturday August 26th

5.30pm Bell Time

11 Year Anniversary Show

Our Biggest Show Ever

Y no sólo será la mayor fiesta de cumpleaños de su historia, sino que promete ser el mayor evento independiente en décadas realizado sobre suelo británico, ya que la Copper Box Arena supone el recinto escogido, con capacidad para unas 7000 personas. Una verdadera declaración de intenciones, tan ambiciosa como la de All In (debe tenerse en cuenta que el número de asistentes a los shows de RevPro ronda los 1000).

► Ospreay vs. Takagi VI en Londres

Toda cita de relumbrón necesita de un primer anuncio a la altura. Y RevPro lo ha hecho hoy.

Saturday August 26th

Copper Box Arena, London



WILL OSPREAY VS SHINGO TAKAGI



WILL OSPREAY VS SHINGO TAKAGI

Se tratará del sexto duelo individual entre Will Ospreay y Shingo Takagi y el primero fuera de los focos de NJPW. Un servidor diría que la mejor serie luchística del último lustro, cuyo episodio inicial se dio en la final del Best of the Super Juniors 2019 y el más reciente en la jornada 12 del G1 Climax 2022. Ospreay suma tres victorias, por dos de Takagi.

Asimismo, “The Dragon” hará su regreso a RevPro, luego de debutar allí en 2019, cuando enfrentó y derrotó a Michael Oku durante el evento Ungovernable, y de repetir en 2020, cuando hizo lo propio con Kyle Fletcher durante el show New Year’s Revolution.